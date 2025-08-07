Ogroman problem za Ukrajince, od ove stvari gube ruke i umiru: 'Postalo je kao kult'

Podveze su spasile na tisuće života u ratnim zonama diljem svijeta, no vrhunski vojni kirurzi upozoravaju da njihova nepravilna uporaba uzrokuje ogroman broj nepotrebnih amputacija i smrti u Ukrajini.

Kapetan Rom A. Stevens, umirovljeni viši medicinski časnik američke mornarice, s bogatim iskustvom služenja u Iraku, Afganistanu i Istočnoj Africi, procjenjuje da je od otprilike 75.000 od ukupno 100.000 amputacija na ukrajinskim vojnicima uzrokovano nepravilnom uporabom podveza.

"Vidio sam podveze koji su na pacijentima ostavljeni danima, često zbog ozljeda koje su se mogle zaustaviti i drugim metodama. Tkivo odumire, a pacijentu zatim moraju amputirati ud", objašnjava Stevens u razgovoru za The Telegraph.

Kako podveze djeluju?

Podsjetimo, podveze su jaki pojasevi koji se koriste za prekidanje protoka krvi i zaustavljanje krvarenja. Iako su standardni dio većine modernih vojski, mogu uzrokovati odumiranje tkiva ako se ostave dulje od dva sata. U prijevodu, ruka ili noga na kojoj je postavljen više nije održiva i mora se amputirati.

Postali su standardni dio opreme 2000-tih godina, tijekom ratova u Iraku i Afganistanu gdje su se brze evakuacije helikopterom do vojnih kirurških timova mogle obaviti u manje od sat vremena. Međutim, zbog dronova koji lete nad Ukrajinom, u obzir dolaze tek kopnene evakuacije koje često premašuju potreban sigurnosni vremenski okvir za uporabu podveza. Kritična kašnjenja uzrokovala su na desetke tisuća amputacija, ali i naglog porasta broja mladih Ukrajinaca kojima je potrebna dijaliza, objašnjava Stevens, koji je inače od početka ruske invazije volontirao u u bolnicama u Zaporižju, Dnjepru i Lavovu.

"Podveze djeluju ako imate savršeno bojište. Ako nemate, onda imate situaciju kao u Ukrajini - može doći do tragedije, što se upravo događa Ukrajincima. Danas je na stotine tisuća podveza podijeljeno vojnim snagama, civilima, vatrogascima i policiji u Ukrajini. To je postalo svojevrsni kult - ljudi misle da je to dobra ideja jer su spasili živote u Iraku i Afganistanu", pojašnjava Stevens.

Zabrinut i NATO

NATO savez također je izrazio zabrinutost. Prošle godine poslali su tim medicinskih i vojnih stručnjaka kako bi istražili "neprihvatljivo visoku stopu komplikacija od upotrebe podveza, što rezultira amputacijama, zatajenjem bubrega pa čak i smrću".

Još nisu objavili formalne preporuke, no istaknuli su da se strategija s podvezama mora mijenjati zbog predugog trajanja evakuacija.

