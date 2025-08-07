SVIJET NA KOCKI /

Čeka se sastanak desetljaća, Ukrajina na rubu izdaje? Božo Kovačević: 'Rusija traži više'

Donald Trump i Vladimir Putin sjest će za stol prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu. Sastanak bi se mogao idućih dana održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tvrdi Putin koji nije toliko spreman razgovarati sa Zelenskim.

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže da bi se moglo raditi o nekom kompromisnom rješenju - bio bi to kompromis između Trumpove verzije kapitulacije Ukrajine i Putinove verzije. Što god da Trump i Putin dogovore to za Ukrajinu neće biti povoljno.  Više o geopolitičkim previranjima i je li blizu kraj rata, pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.8.2025.
19:40
RTL Danas
UkrajinaRat U UkrajiniBožo Kovačević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx