Turudić 'prošao' u Saboru! O zapošljavanju medicinskih sestara iz Rumunjske odlučivalo se u hitnom postupku

Hrvatski sabor u petak je, zbog pristupanja OECD-u, izmijenio Zakon o pružanju usluga u turizmu te će sada kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći raditi strani vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a, dok će se državljanima trećih zemalja onemogućiti pružanje usluga vodiča u našoj zemlji.

Zakonom, koji je donesen po hitnom postupku, državljanima trećih zemalja onemogućuje se pružanje usluga vodiča u našoj zemlji. Svi koji su pak dobili pravo, to imaju tek po realizaciji nastana u Hrvatskoj i obrazovanju koje moraju proći, kao i bilo koji drugi vodiči u Hrvatskoj.

Za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči će morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda moći pružati usluge.

Zapošljavanje medicinskih sestara iz Rumunjske

Parlament je po hitnom postupku donio i izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojim se medicinskim sestrama iz Rumunjske olakšava zapošljavanje u Hrvatskoj.

Izmjenama tog zakona naše zakonodavstvo usklađuje se s EU direktivom te se olakšava priznavanje stručnih kvalifikacija medicinskim sestrama koje su osposobljene u Rumunjskoj.

Medicinske sestre koje posjeduju dokaz o završenom stručnom usavršavanju više neće morati dokazivati višegodišnje iskustvo za priznavanje kvalifikacija, što će olakšati i ubrzati njihovo zapošljavanje.

Reguliranje tržišta kapitala

Izmijenjen je Zakon o tržištu kapitala kojim se važeći zakon usklađuje sa pravnom stečevinom EU radi povećanja transparentnosti, učinkovitosti i sigurnosti financijskih tržišta.

Za građane to znači bolju zaštitu ulaganja, jer će, između ostaloga, investicijska društva biti obvezna osigurati najpovoljnije uvjete pri izvršavanju naloga, a financijska tržišta time postati jasnija i dostupnija.

Povećana transparentnost kroz Jedinstvenu europsku pristupnu točku (ESAP) omogućit će lakši pristup informacijama o tržištu kapitala, što pridonosi boljoj informiranosti ulagača. Također, stroži nadzor i regulacija smanjuju rizik prekomjernih financijskih izloženosti i osiguravaju stabilnost financijskog sustava.

Novi zakon o upravljanju podacima javnih tijela

Zbog prilagodbe europskom zakonodavstvu, Sabor je donio Zakon o provedbi Uredbe EU o Europskom upravljanju podacima te provedbi Akta o upravljanju podacima.

Zakonom se na nov način uređuje materija upravljanja podacima koje posjeduju javna upravna tijela, tj. državna, tijela općina, gradova i županija te pravnih osoba s javnim ovlastima.

Akt o upravljanju podacima pak regulira ponovnu uporabu već postojećih zaštićenih podataka koje posjeduju tijela javnog sektora i potiče razmjenu tih podataka.

Izmjena pravosudnih zakona

Hrvatski sabor je u drugo čitanje poslao i paket od šest izmjena i dopuna pravosudnih zakona.

Tako su u drugo čitanje poslane izmjene Zakona o parničnom postupku, izmjene Zakona o sudovima, o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, izmjene Kaznenog zakona, izmjene Zakona o kaznenom postupku te izmjene Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Jedna od novina predloženih izmjena Kaznenog zakona je uvođenje novog kaznenog djela - dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije.

Nepravda bivšim nositeljima stanarskog prava

Sabor je u drugo čitanje poslao i izmjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, a SDSS-ova Dragana Jeckov je, tražeći stanku, upozorila da je učinjena nepravda bivšim nositeljima stanarskog prava sa područja Belog Manastira koji se više od 20 godina bore da otkupe stanove po povlaštenim uvjetima onako kako su to učinili i drugi na potpomognutim područjima.

Istaknula je da su pravnim zavrzlamama zbog utvrđivanja tko je nadležan, a tko ne bivši nositelji stanarskog prava na tom području stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na sve druge bivše nositelje stanarskog prava.

U drugo čitanje je upućen i Zakon o otocima, a vladajući nisu prihvatili tri prijedloga zaključaka Kluba SDP-a te SDP-ove zastupnice Ivane Marković.

Odbijeni SDP-ovi prijedlozi na Zakon o otocima

Klub SDP-a tražio je da se Vlada zaduži da u drugom čitanju zakona u okviru mjera za poboljšanje kvalitete života na otocima doda novu mjeru koja se odnosi na stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra kako bi nesmetano funkcionirale javne službe i poboljšala kvaliteta života na otocima.

Također, tražili su da se u okviru mjera povlaštenog i javnog pomorskog prijevoza usvoje mjere sufinanciranja brzo brodskih linija i kada te linije nisu ugovorene kao javna usluga, a radi osiguravanja dnevnih migracija otočana, sufinanciranje najmanje jednog jutarnjeg polaska na kopno i dolazak na otok s kopna te povratak s kopna na otok i povratak na kopno u popodnevnim satima i drugo.

Klub SDP-a zaključkom je od vlade tražio i da u drugom čitaju radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite i privlačenja zdravstvenog kadra na otoke - na prijedlog Ministarstva zdravstva i u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te županijama i gradovima, donese poseban program poticanja zapošljavanja zdravstvenog i medicinskog kadra na otocima jer imamo nejednaku distribuciju liječnika po Hrvatskoj.

Odbijen je i prijedlog zaključka SDP-ove Ivane Marković da vlada pripremi zakonski okvir kojim će se na području otoka zabraniti uporaba vatrometa i drugih pirotehničkih sredstava. Vatromet bi se iznimno mogao koristiti isključivo u službene i javne svrhe uz prethodnu jedinica lokalne samouprave i nadležnih tijela.

Izvješće državnog odvjetnika

Većinom glasova (76 'za', dva suzdržana i 46 'protiv') Sabor je prihvatio Izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini.

Glavni državni odvjetnik Izvješće je podnio na 314 stranica, a u Saboru se pohvalio skraćivanjem trajanja postupaka pred DORH-om u 2024., što je bio jedan od prioriteta koje je postavio kod stupanja na dužnost.

"Stanje je sve bolje i bolje, rješavamo više predmeta, stopa ažurnosti je povećana, svaki pojedini zamjenik i državni odvjetnik radi više nego prethodnih godina, zaustavljen je trend porasta broja neriješenih predmeta", naveo je Turudić prije nepuna dva tjedna u Saboru.

Predstava za promociju zastupnika

Naglasio je i kako je "puno objektivnih razloga zašto situacija nije još bolja", pri čemu je upozorio na dugotrajnost sudskih postupaka. Kao teškoće s kojima se DORH u svojem radu suočava naveo je i javne istupe pojedinih saborskih zastupnika kojima su, kazao je, ometali istrage.

O Izvješću glavnog državnog odvjetnika, Sabor je raspravljao cijeli dan, pri čemu su zastupnici manje govorili o samom dokumentu, više o "liku i djelu" Ivana Turudića.

Glavni državni odvjetnik ustvrdio je da se o Izvješću nije raspravljalo zato što je dobro, što su rezultati dobri. Kad bi rezultati bili loši, onda bi se raspravljalo, kazao je i konstatirao kako se "sve svelo na druge stvari". "To je predstava koja služi nekim saborskim zastupnicima za njihovu promociju", zaključio je.

'Svjetla reflektora i brza vožnja'

Turudića je posebno žestoko kritizirala lijeva oporba, ne libeći se ni napada na osobnoj razini, nazivala ga je "problematičnim", tvrdila da "voli svjetla reflektora i brzu vožnju", opetovala kako je HDZ-ov "dečko koji štiti HDZ-ove dečke i cure".

Ipak, na samom kraju, SDP-ov Arsen Bauk pohvalio je činjenicu da je Turudić svih deset sati bio u sabornici i odslušao sve rasprave. Naglasio je i da bi u budućnosti od glavnog državnog odvjetnika volio čuti manje političkih izjava, a više prava, pravde i struke.

Sličan prijedlog u petak je imao i Klub SDP-a, tražio je da se Turudić pozove da se u obavljanju svojih dužnosti suzdrži od davanja političkih izjava i istupa koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu neovisnost, nepristranost i vjerodostojnost glavnog državnog odvjetnika, no taj prijedlog nije prihvaćen.

POGLEDAJTE VIDEO: Dva Ivana na testu u Saboru: Jedan mora dokazati dosljednost, a drugi?