Vlada danas zasjeda, uskoro se očekuje obraćanje premijera Andreja Plenkovića

Vlada će danas održati novu sjednicu. Na dnevnom redu je Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2025., prijedlog plana provedbe vježbi kibernetičke sigurnosti za razdoblje do 2027., prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i drugo.

Uvodno se očekuje obraćanje premijera Vlade Andreja Plenkovića.

