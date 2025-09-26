PRATITE UŽIVO /

Vlada danas zasjeda, uskoro se očekuje obraćanje premijera Andreja Plenkovića

Foto: Youtube/vlada Republike Hrvatske

Sjednica Vlade održat će se u 10.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

26.9.2025.
10:19
Vlada će danas održati novu sjednicu. Na dnevnom redu je Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2025., prijedlog plana provedbe vježbi kibernetičke sigurnosti za razdoblje do 2027., prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i drugo. 

Uvodno se očekuje obraćanje premijera Vlade Andreja Plenkovića

Uskoro više...

