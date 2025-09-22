Više od trećine zastupnika traži priznanje Palestine, čeka se odgovor Plenkovića

Malo više od trećine saborkih zastupnika, njih 56, u ponedjeljak je uputilo pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te suspendira izvoz oružja Izraelu zbog humanitarne katastrofe u Gazi.

"Zabrinuti smo i zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana koja se odvija u Pojasu Gaze te smatramo da je moralna i politička obveza Republike Hrvatske učiniti sve što je moguće kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece'', navodi se u pismu predsjedniku Vlade, priopćilo je Možemo! koje je pokrenulo inicijativu.

Zastupnici od Plenkovića zahtijevaju da ''u najskorijem roku pripremi Odluku o priznanju države Palestine i uputi je u Hrvatski sabor'' te da Vlada suspendira ''sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu, ukoliko takve postoje, kao i izdavanje novih dozvola za transfer oružja Izraelu preko teritorija RH''.

Dvodržavno rješenje

Priznanje Palestine zastupnici vide kao simbolički čin i potvrdu predanosti rješenju o dvije države. Također, dodaju da bi priznanje Palestine moglo biti korak bliže k prekidu vatre, omogućavanju humanitarne pomoći i vraćanju međunarodnog pravnog poretka.

Podsjećaju i da je prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja većina hrvatskih građana za priznanje Palestine bez odgađanja. "Vrijeme je da Vlada učini ono što je ispravno, ono što od nje očekuju hrvatski građani, duboko potreseni patnjama civila u Pojasu Gaze" kažu.

Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo (10) i IDS-a (2). Osim njih, potpis su dale dvije zastupnice SDSS-a (Dragana Jeckov i Anja Šimpraga), kao i zastupnice Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Među potpisnicima su još i zastupnik Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Mostov Miro Bulj kao jedini iz desnog dijela sabornice.

Klub Možemo sredinom je rujna već najavio da će uputiti na glasanje zaključak o priznanju Palestine.

