Jedan u New Yorku, drugi u Japanu: Jeste primjetili da smo 'sami'? Evo tko nam sada vodi zemlju

Premijer Plenković je u službenom posjetu Japanu koji traje od petka do nedjelje. Predsjednik Milanović pak ovog je vikenda otputovao u New York, gdje će sudjelovati na Općoj sjednici Skupštine UN-a. Postavlja se pitanje tko vodi zemlju u odsutstvu državnog vrha?

Po Ustavu, dužnost je pala na predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića koji je od proteklog vikenda glavni u državi. Premda je Jandroković najviši nositelj vlasti koji je ostao u zemlji, ta mu pozicija automatski ne proširuje ovlasti.

Naime, u Ustavu se kaže kako predsjednik Republike u slučaju kraće spriječenosti radi odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora može predsjedniku Sabora povjeriti da ga zamjenjuje te da u toj situaciji predsjednik Republike odlučuje o povratku na dužnost.

Formulacija je takva da Milanović može, ali ne mora, povjeriti Jandrokoviću da ga zamjenjuje kada je na službenom putu ili kada, recimo, ode na skijanje. Još se nije dogodilo da je zatražio od Jandrokovića da ga mijenja, a za ovom ustavnom odredbom nisu posezali ni Milanovićevi prethodnici kada su bili na putovanjima izvan zemlje.

Rijedak slučaj odsutstva vladajućih

S obzirom na relativno skromne ovlasti predsjednika Republike, u praksi nema ni potrebe da ga netko mijenja, osobito u situacijama kada su posrijedi kraća odsustva.

Kada je riječ o odsutnosti predsjednika Vlade, tu nastupaju, ukoliko je to nužno, potpredsjednici Vlade koji će obavljati nužne poslove izvršne vlasti. To znači da Jandroković, premda je ostao sam kod kuće, zbog toga nema nikakvih posebnih dužnosti.

Ipak, budući da Milanović ne putuje često u inozemstvo, situacije kada su predsjednik Republike i premijer istovremeno odsutni nisu česte. Zadnji put je to bilo u travnju ove godine kada su obojica išli na ispraćaj Svetog Oca Franje, piše Jutarnji list.

Premda su išli na isti događaj, nisu otputovali zajedno. Plenković je išao državnim zrakoplovom, a Milanović redovnom linijom. U javnosti su se pojavljivala neka objašnjenja po kojima iz sigurnosnih razloga dva nositelja izvršne vlasti ne trebaju putovati zajedno, ali nije jasno postoji li takav propis.

