Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao

Hrvatski sabor u petak je raspravom o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) nastavio 7. sjednicu.

Interes za tu temu očito je bio vrlo slab. Klupe su bile gotovo prazne, a na početku sjednice u 9.30 sati u sabornici se pojavilo tek sedam ljudi.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Glasanje oko priznanja Palestine

Uz predsjedavajućeg Furija Radina, stigli su nezavisni zastupnik i predsjednik MIP-a Robert Jankovics, Dubravka Novak (Možemo!), Ante Kujundžić (Most) te trojica SDP-ovih zastupnika - Boris Lalovac, Ivan Račan i Ranko Ostojić.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Foto: Patrik Macek/pixsell

Sabornica se ipak vidno napunila uoči glasanja o prijedlogu Možemo! oko priznanja Palestine.

Foto: Patrik Macek/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Turudić predstavio izvješće u Saboru