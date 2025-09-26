GOTOVO PRAZNE KLUPE /

Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao

Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao
Foto: Patrik Macek/pixsell

Uz predsjedavajućeg Radina, na početku sjednice u sabornici je bilo svega šest zastupnika

26.9.2025.
12:49
Erik Sečić
Patrik Macek/pixsell
Hrvatski sabor u petak je raspravom o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) nastavio 7. sjednicu. 

Interes za tu temu očito je bio vrlo slab. Klupe su bile gotovo prazne, a na početku sjednice u 9.30 sati u sabornici se pojavilo tek sedam ljudi. 

Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao
Foto: Patrik Macek/pixsell

Glasanje oko priznanja Palestine 

Uz predsjedavajućeg Furija Radina, stigli su nezavisni zastupnik i predsjednik MIP-a Robert Jankovics, Dubravka Novak (Možemo!), Ante Kujundžić (Most) te trojica SDP-ovih zastupnika - Boris Lalovac, Ivan Račan i Ranko Ostojić

Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao
Foto: Patrik Macek/pixsell

Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao
Foto: Patrik Macek/pixsell

Sabornica se ipak vidno napunila uoči glasanja o prijedlogu Možemo! oko priznanja Palestine. 

Sabor spojio vikend? Ovo je 'sedam veličanstvenih' koji su u petak ujutro došli na posao
Foto: Patrik Macek/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Turudić predstavio izvješće u Saboru

Hrvatski SaborSjednica
