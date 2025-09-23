Milanović: 'Nastavit će ubijati, to je ubilački režim! Misle da mogu sve dok imaju zaštitnika'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak u New Yorku da Hrvatska treba priznati palestinsku državu, te naglasio da to nije nagrada za Palestince, već njihovo pravo, priopćeno je iz Ured predsjednika.

"Palestinu treba priznati, to bi trebala napraviti i Hrvatska. Kada će to napraviti, ovisi o prijedlogu koji će doći od vlade u Sabor, ja ću to podržati", rekao je Milanović nakon sudjelovanja na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja koja je održana u sjedištu UN-a u New Yorku.

"Suglasio sam se s ovim što je bilo govoreno, podržali smo tu deklaraciju", dodao je Milanović. Komentirao je i priznavanje Palestine od strane Francuske koje je na konferenciji objavio francuski predsjednik Emmanuel Macron. "Francuska je priznala Palestinu, to je još jedna od država koje su priznale palestinsku državu. To nije nikakva nagrada ili koncesija Palestincima, to je njihovo pravo. To pravo proizlazi iz prve rezolucije 181 iz studenoga 1947. godine. Cijelu tragediju Palestine i palestinskog naroda ne možemo gledati nego cjelovito u kontekstu događanja u zadnjih sto godina", rekao je i dodao kako je "Palestina odavno trebala imati svoju državu", priopćeno je.

'Izrael će nastaviti ubijati, to je ubilački režim'

Na pitanje novinara hoće li priznanje Palestine promijeniti što, pogotovo nakon što je izraelski premijer rekao da do stvaranja palestinske države neće doći, predsjednik Milanović je rekao: "Izrael će nastaviti ubijati, to je ubilački režim koji je zaključio da to može raditi sve dok imaju zaštitnika."

Upitan što očekuje od govora američkog predsjednika Donalda Trumpa u UN-u, Milanović je rekao da 'ne očekuje ništa'. "On će biti protiv priznavanja Palestine, to je jasno. Zašto je to tako, to mi je već teže razumjeti. Kako je to u interesu SAD-a da na ovaj način podržava cionistički režim? Do 1991. godine razumijem - zbog hladnog rata. Ali, sve što se događalo nakon toga je na štetu SAD-a. Americi to ne čini dobro, pogotovo u sigurnosnom smislu".

"A što se tiče Hamasa, njih je stvorio Izrael. Kao što je mudžahedine na određeni način stvorila američka administracija, tako je Izrael – da bi potisnuo Fatah, organizaciju kojoj je pripadao (Jaser) Arafat i koja je imala veliki legitimitet kod arapskog i palestinskog stanovništva – stvorio Hamas koji je plod izraelskih tajnih službi", dodao je Milanović.

Hrvatska se pridružila završnom dokumentu

Kako je priopćeno, Hrvatska se pridružila završnom dokumentu 5. rujna po uputi predsjednika države, s čime se potom složila i Vlada RH.

Konferencija je održana na inicijativu Francuske i Saudijske Arabije kako bi se oživio politički proces s ciljem uspostave mira na Bliskom istoku i rješenja dviju država, Izraela i Palestine, koje će živjeti u miru, sigurnosti i međunarodno priznatim granicama.

Njujorška Deklaracija značajna je po tome što je velika skupina država članica UN-a, uključujući i brojne arapske zemlje, po prvi put nedvosmisleno osudila napade Hamasa od 7. listopada 2023., ali i izraelske vojne operacije u Gazi koje su dovele do civilnih žrtava i humanitarne katastrofe. Deklaracija polazi od stava da trajni mir na Bliskom istoku može donijeti jedino političko rješenje, a ne rat ili okupacija, te poziva sve strane da odbace nasilje.

