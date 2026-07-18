U dominaciji SUV-ova ovaj automobil ima ozbiljan argument: Jedan detalj izbija iz cipela

Nakon dugo vremena provedenog u dominaciji SUV-ova, imali smo priliku testirati jedan klasični kompakt – redizajniranu Opel Astru, koju smo prvi u Hrvatskoj vozili nakon njezine međunarodne premijere u Šibeniku. Testirani model bio je Opel Astra 1.2 XHT Hybrid sa 145 KS, koji kombinira 1,2-litreni trocilindrični turbobenzinski motor i 48-voltni blagi hibridni sustav. Nova Astra donosi osvježen i moderniji izgled. Prednjim dijelom dominira Opelov „Vizor“ s osvijetljenim logotipom munje i novim svjetlosnim potpisom „Kompas“, zbog čega automobil djeluje agresivno, moderno i vrlo atraktivno. Posebno dobro izgleda dvobojna izvedba s crnim krovom koji dodatno naglašava sportski karakter vozila. Dizajn je jedan od najvećih aduta ovog modela i ostavlja vrlo premium dojam.

Velik dojam ostavila su i Intelli-Lux LED Pixel HD svjetla koja pružaju izvrsnu vidljivost i vrlo efektan svjetlosni prikaz pri vožnji noću. Riječ je o jednom od najboljih svjetlosnih sustava trenutno dostupnih u ovoj klasi vozila.

Treći element koji se ističe su ADAS sustavi pomoći vozaču. Za razliku od mnogih konkurenata čiji sustavi često iritiraju vozače, Opel ih je integrirao vrlo nenametljivo. Upozorenja su diskretna, zvukovi nenapadni, a sustavi ostaju korisni bez potrebe za njihovim isključivanjem. Posebno se ističu adaptivni tempomat i sustav zadržavanja vozila u traci koji omogućuju vrlo ugodnu poluautonomnu vožnju na autocesti i lokalnim cestama.

Do stotke za 9 sekundi, ali blag po novčanik

Pogonski sustav razvija ukupno 145 KS i 230 Nm okretnog momenta, a snaga se prenosi preko šeststupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom. Iako ga Opel službeno naziva blagim hibridom, u praksi se ponaša gotovo poput punog hibrida jer omogućuje kratke vožnje isključivo na električni pogon, osobito u gradskim uvjetima. Pri manjim brzinama i tijekom manevriranja benzinski motor se često gasi, a automobil se kreće tiho i bez emisija.

Performanse su više nego dovoljne za svakodnevnu vožnju. Ubrzanje do 100 km/h traje oko devet sekundi, a međuubrzanja omogućuju sigurna pretjecanja. Jedina zamjerka odnosi se na blago kašnjenje reakcije na gas te ovjes koji je na nižim brzinama nešto tvrđi i manje udoban nego što bi se očekivalo.

Potrošnja goriva pokazala se jednim od jačih aduta. Iako proizvođač navodi prosjek od 4,9 l/100 km, tijekom testa prosječna potrošnja iznosila je 6,6 litara uz pretežno gradsku vožnju i korištenje sportskog načina rada. Na otvorenoj cesti ostvarena je potrošnja od svega 5,5 litara na 100 kilometara.

Unutrašnjost prati minimalističku filozofiju vanjštine. Dominira „Pure Panel“ s dva povezana 10-inčna zaslona, a pohvalno je što su zadržane fizičke tipke za najvažnije funkcije poput klimatizacije. Kabina je kvalitetno izrađena i ergonomski vrlo dobra, no djeluje pomalo ozbiljno i bez mnogo karaktera. Prednja sjedala su vrlo udobna, dok je prostor na stražnjoj klupi nešto skromniji.

Ima što ponuditi

Prtljažnik deklarativno nudi 422 litre obujma, no u praksi djeluje nešto manji, iako preklapanjem sjedala raste na 1339 litara. Astra stoga nije idealan izbor za velike obitelji, ali će odlično odgovarati parovima i manjim obiteljima.

Na Euro NCAP testiranju osvojila je četiri zvjezdice uz vrlo dobre rezultate zaštite odraslih i djece. Testirani model bogato je opremljen te uključuje Head-Up zaslon i ambijentalno osvjetljenje, a cijena mu iznosi 37.080 eura, dok osnovna verzija s ovim pogonom starta od nešto više od 32.000 eura.

Sveukupno gledano, nova Opel Astra predstavlja vrlo zanimljiv i dobro zaokružen paket. Nudi atraktivan dizajn, učinkoviti hibridni pogon, bogatu opremu i visoku razinu udobnosti i sigurnosti. Unatoč manjim nedostacima poput tvrđeg ovjesa i ograničenog prostora straga, Astra pokazuje da klasični hatchback i dalje ima što ponuditi u svijetu kojim dominiraju SUV-ovi.