Imamo li dovoljno policajaca na ulicama? MUP: 'Jedna stvar nas opterećuje'

Niz nasilnih incidenata zadnjih tjedana otvorili su pitanje ima li u Hrvatskoj dovoljno policajaca na ulicama koji bi osigurali mir te spriječili eskalaciju nasilja i sukoba.

U Zagrebu je, podsjetimo, odjeknuo slučaj u kojem je djevojka fizički napala filipinskog državljanina u centru grada.

Tijekom norijade u Osijeku brutalno je napadnut Saša, gluhonijemi 42-godišnjak, koji je skupljao boce, a policija je ovih dana završila i istragu nad tinejdžerima zbog brutalnog razbojništva nad državljaninom Sirije u Rijeci, koje se dogodilo nekoliko mjeseci ranije.

Koliko su policijske ophodnje prisutne na frekventnim lokacijama, osobito u noćnim satima i tijekom vikenda, ne bi li spriječile ovakve slučajeve te imamo li razloga za brigu, za Net.hr otkrivaju iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

MUP: 'Policija je prisutna na terenu'

MUP uvodno ističe da policija kontinuirano provodi ophodnje na najfrekventnijim lokacijama.

"Policija je prisutna na najfrekventnijim mjestima u gradovima jer se upravo takvom usmjerenom i vidljivom prisutnošću osigurava pravodobno reagiranje i održavanje povoljnog stanja sigurnosti", navode iz MUP-a.

Dodaju da je tijekom 2025. godine zabilježeno gotovo pola milijuna dojava i zahtjeva za policijskim intervencijama, a raspored policijskih snaga stalno se prilagođava sigurnosnim procjenama i analizi rizika.

Imamo li dovoljno policajaca?

S obzirom na opseg intervencija tijekom godine, prema kojima je gotovo svaki četvrti građanin Hrvatske zvao policiju, otvara se pitanje imamo li dovoljno policajaca.

Prema podacima MUP-a, popunjenost radnih mjesta policijskih službenika iznosi 80,8 posto. Na kraju 2024. godine bilo je zaposleno 20.147 policijskih službenika, dok ih je na kraju 2025. bilo 20.236, odnosno 89 više nego godinu ranije.

Polovica policajaca ima preko 26 godina staža, a prosječna dob u 2025. godini iznosila je 42,15 godina.

Unatoč blagom porastu broja zaposlenih, MUP ističe da sustav i dalje opterećuje visoka fluktuacija kadra. Nedostatak se nadoknađuje kroz nove generacije koje dolaze iz Policijske škole "Josip Jović" te programa obrazovanja za zanimanje policajca i policajke.

Početna plaća policajca

Unatoč pojedinačnim incidentima koji privlače pozornost javnosti, iz MUP-a poručuju da ukupni sigurnosni pokazatelji ostaju stabilni.

Tijekom 2025. godine evidentirano je 61.277 kaznenih djela, što je manje nego godinu ranije. Razriješeno ih je 44.492, uz stopu razriješenosti od 72,6 posto. Kod najtežih kaznenih djela protiv života i tijela, uključujući ubojstva, sva su razriješena.

U području javnog reda i mira evidentirano je 13.704 prekršaja, što je najniža razina u posljednjih deset godina.

Policajci ovaj posao rade za početnu plaću u bruto iznosu od 1.688,96 eura, a uz dodatke za smjenski rad, rad vikendom i prekovremene sate u prosjeku raste za 30 do 35 posto.

Sigurnosni pokazatelji

Iz MUP-a napominju da je Hrvatska tijekom 2025. godine, prema međunarodnim indeksima, proglašena najsigurnijom europskom zemljom za noćne šetnje, dok se prema Global Peace Indexu nalazi među 20 najsigurnijih država svijeta.

Ipak, pojedinačni slučajevi nasilja u gradovima i dalje snažno utječu na percepciju sigurnosti građana.

Upravo zato pitanje vidljive policijske prisutnosti na ulicama ostaje jedno od ključnih tema, osobito u noćnim satima kada je rizik od incidenata najveći.