Novi detalji krvavog obračuna u kafiću: Evo zašto je potegnuo nož
Zagrebačka policija objavila je detalje krvavog obračuna u Novom Zagrebu gdje je 63-godišnjak za vikend pokušao ubiti dvojicu muškaraca.
Sukob je krenuo u nedjelju malo iza 15 sati u ugostiteljskom objektu u Svetoklarskoj ulici jer mu je zasmetala "neprikladna komunikacija" prema konobarici. Prvo je, sumnja se, muškarac krenuo u verbalni sukob s drugom dvojicom, koji su tad bili u društvu još jedne osobe.
Potom je izvadio preklopni nož i naredio im da izađu van, izvijestila je policija. Na parkiralištu je nasrnuo na njih.
Pobjegao nakon užasa
"U namjeri da ih ubije, nožem je prvo napao 26-godišnjaka te ga ozlijedio u predjelu glave, prsa i bedra. Nakon toga je istim nožem ozlijedio 35-godišnjaka u trbuh i pobjegao", dodaje se u priopćenju.
Napadač je pobjegao, no uhićen je iste večeri.
Teško ozlijeđenom dvojcu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.