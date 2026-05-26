UŽAS U NOVOM ZAGREBU /

Novi detalji krvavog obračuna u kafiću: Evo zašto je potegnuo nož

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

26.5.2026.
11:43
Dunja Stanković
Zagrebačka policija objavila je detalje krvavog obračuna u Novom Zagrebu gdje je 63-godišnjak za vikend pokušao ubiti dvojicu muškaraca. 

Sukob je krenuo u nedjelju malo iza 15 sati u ugostiteljskom objektu u Svetoklarskoj ulici jer mu je zasmetala "neprikladna komunikacija" prema konobarici. Prvo je, sumnja se, muškarac krenuo u verbalni sukob s drugom dvojicom, koji su tad bili u društvu još jedne osobe.

Potom je izvadio preklopni nož i naredio im da izađu van, izvijestila je policija. Na parkiralištu je nasrnuo na njih.

Pobjegao nakon užasa

"U namjeri da ih ubije, nožem je prvo napao 26-godišnjaka te ga ozlijedio u predjelu glave, prsa i bedra. Nakon toga je istim nožem ozlijedio 35-godišnjaka u trbuh i pobjegao", dodaje se u priopćenju.

Napadač je pobjegao, no uhićen je iste večeri. 

Teško ozlijeđenom dvojcu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. 

Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. 

NapadNožZagrebCrna Kronika
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
