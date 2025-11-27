Pogledajte dolazak inspektora u kuću Andrije Mikulića

Uskok je u četvrtak, ne navodeći identitet, priopćio da je zbog korupcije uhitio više osoba, među kojima je i Andrija Mikulić kojega je vlada danas razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora.

Na fotografijama možete vidjeti dolazak inspektora u kuću Andrije Mikulića.

Ne otkrivajući imena Uskok je priopćio da je uhićeno više osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela te da tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, priopćio je Uskok.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Gdje je Mikulić uhićen?

Neslužbeno se doznaje da je Mikulić uhićen u poslijepodnevnim satima na području Sisačko-moslavačke županije. O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje.

Mediji su ranije, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.

Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te od hrvatskih tvrtki koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.

Prema neslužbenim podacima uz Mikulića je uhićen i njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.

Portal Index neslužbeno doznaje da se Josip Šincek nekoliko puta sastao s Mikulićem u lokalnom kafiću u Gospiću, a 24 sata piše da je Šincek teretio Mikulića rekavši da je od njega tražio pola milijuna eura mita da ga inspekcija pusti na miru da i dalje ilegalno zbrinjava otpad.

Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnašao je od travnja 2019. godine.

Uskoro novi šef Državnog inspektorata

U najkraćem roku bit će imenovan šef Državnog inspektorata, poručeno je iz Vlade nakon smjene uhićenog Andrije Mikulića, a Banski dvori pojasnili su i razrješenja vodećih ljudi više državnih poduzeća, navodeći da se odnose na primjenu zakonodavstva vezanog uz pristupanje OECD.

„U pogledu informacije o uhićenju Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom”, poručio je u četvrtak glasnogovornik Vlade Marko Milić.

