Vlada reagirala na uhićenje Mikulića, oglasio se i Inspektorat: 'Odbacujemo bilo kakve insinuacije'

Nakon razjrešenja pa uhićenja glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, stigla je reakcija iz Vlade.

"Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka koje se tiču razrješenja vodećih ljudi nekoliko državnih poduzeća, kao i određenih državnih tijela poput Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Navedena razrješenja donesena su prvenstveno u kontekstu primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je donesen u sklopu pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu.

Uskoro će na javnom savjetovanju biti objavljena i Uredba o izboru i imenovanju članova nadzornih i upravnih organa pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, koja u skladu s navedenim Zakonom i najboljim praksama i preporukama OECD-a, regulira ovo područje i uvodi najviše standarde korporativnog upravljanja.

Odluka privremenog karaktera

Napominjemo da je odluka o vršiteljima dužnosti na mjesta predsjednika Uprava poduzeća privremenog karaktera, do provedbi natječaja o odabiru novih članova, koji će biti vođeni po transparentnijoj proceduri, uz inzistiranje na kriteriju stručnosti.

U pogledu informacije o uhićenju g. Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom.

Nadležne institucije u mandatima naše Vlade rade neovisno i neometano, bez upliva politike, što je temelj za efikasnu borbu protiv korupcije.

Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje i nitko tko poduzima koruptivne ili druge nezakonite radnje nije zaštićen od kaznenog progona", objasnili su iz Vlade.

Državni inspektorat nesmetano radi

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak, 27. studenoga 2025., na zatvorenome dijelu 129. sjednice razriješila je dr.sc. Andriju Mikulića dužnosti glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata. Iz Državnog inspektorata izvijestili su da nesmetano nastavljaju s radom, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu.

"Inspekcije Državnog inspektorata provode inspekcijske nadzore, utvrđuju činjenice i poduzimaju mjere isključivo u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Odbacujemo bilo kakve insinuacije koje sugeriraju neprofesionalno postupanje ili propuste nadležnih inspekcija u izvršavanju svojih zakonskih obveza.

Od osnutka, proteklih šest godina Državni inspektorat dosljedno primjenjuje načelo jednakosti u postupanju, provodeći politiku nulte tolerancije prema kršenju zakona", naglasili su.

Vlajčić: Bitno da državne insitucije rade

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić (DP) rekao je u četvrtak, komentirajući razrješenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i raspisivanje uhidbenog naloga, kako mu je bitno da državne institucije koje se bave kaznenim postupcima rade transparentno i neovisno.

"Kao država određeni smo da nitko nije nedodirljiv, a s druge strane vidjeli ste da je za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Državni inspektorat kao neovisna institucija iznimno bitno, tijelo, poglavito u kontekstu sprječavanja širenja i pojačanih nadzora zaraznih bolesti na terenu, afričke svinjske kuge i bedrenice”, rekao je Vlajčić čija je stranka dio vladajuće većine.

"Očekujem da će u kontekstu toga Državni inspektorat nesmetano nastaviti raditi a sve drugo pustimo da se pokaže”, dodao je ministar tijekom svog radnog posjeta Zadru.