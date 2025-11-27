Na zadarskom adventu dobro se jede i pije, a ni najbolja klopa nije ukrala pažnju ovim damama

Topli obrok uvijek najbrže okupi ljude, a u Zadru se to ovih dana najbolje vidi oko adventskih kućica. Mirisi hrane s Trga Petra Zoranića jasan su znak da je počeo Advent u Zadru, a u adventskim kućicama, na nekoliko kvadrata kuha se i poslužuje hrana koja spaja poznato i novo. Na menijima su zimska jela koja svi očekuju, ali i ponešto što posjetitelji možda prvi put vide.

Zavirite u galeriju i na fotografijama eZadra, pogledajte kako izgleda Advent u Zadru.