FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA PRSTE POLIZAT /

Na zadarskom adventu dobro se jede i pije, a ni najbolja klopa nije ukrala pažnju ovim damama

Na zadarskom adventu dobro se jede i pije, a ni najbolja klopa nije ukrala pažnju ovim damama
Foto: M.Lipar/TZGZ
1 /17
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Topli obrok uvijek najbrže okupi ljude, a u Zadru se to ovih dana najbolje vidi oko adventskih kućica. Mirisi hrane s Trga Petra Zoranića jasan su znak da je počeo Advent u Zadru, a u adventskim kućicama, na nekoliko kvadrata kuha se i poslužuje hrana koja spaja poznato i novo. Na menijima su zimska jela koja svi očekuju, ali i ponešto što posjetitelji možda prvi put vide.

Zavirite u galeriju i na fotografijama eZadra, pogledajte kako izgleda Advent u Zadru.

27.11.2025.
15:38
Hot.hr
M.Lipar/TZGZ
ZadarAdvent
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA PRSTE POLIZAT /
Na zadarskom adventu dobro se jede i pije, a ni najbolja klopa nije ukrala pažnju ovim damama