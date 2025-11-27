Nisu voljeli pogled u ogledalo, a sada ponosno poziraju: Teretana ih je pretvorila u druge osobe
Teretane su danas pune najrazličitijih ljudi – od onih koji žele zategnuti tijelo i izgraditi mišiće, do onih kojima je glavni cilj skinuti višak kilograma i osjećati se bolje u vlastitoj koži. Koliko će rezultati trajati, ovisi i o upornosti, ali i o samoj građi tijela.
Na društvenim mrežama upravo su transformacije te koje najviše privlače pažnju – prije i poslije fotografije često izgledaju gotovo nestvarno. S Redditove stranice r/GYM izdvojili smo neke od najimpresivnijih promjena: dok su neki u svega nekoliko mjeseci postigli nevjerojatne rezultate, drugima je za potpuni preokret trebalo nekoliko godina predanog rada.