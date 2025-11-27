Stižu žestoke reakcije na uhićenje moćnog HDZ-ovca: 'Zbog njega je i ustrojen Državni inspektorat'

Vlada je danas razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, a nakon što je se našao na meti USKOK-a. Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u Gospiću kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. USKOK je danas izdao uhidben nalog i protiv Andrije Mikulića, koji je uhićen i da je uzeo mito. Sve o USKOK-ovoj akciji čitajte OVDJE.

Mikulić je jedan od najmoćnijih ljudi u državi, od 90-ih je član HDZ-a i obnašao je niz stranačkih funkcija. Stranački se posebno profilirao u mandatu Tomislava Karamarka, a zasluge tome mnogi pripisuju i Milijanu Brkiću.

Još jedna USKOK-ova akcija u kojoj su u glavnoj ulozi istaknuti HDZ-ovci sjela je 'na volej' oporbi koja se nije štedjela.

'Zbog njega je i ustrojen Državni inspektorat'

"Podsjećam da je Andrija Mikulić bio kandidat Andreja Plenkovića, zbog njega je i ustrojen Državni inspektorat. Plenković ga se, naime, htio riješiti. A Mikulić izgleda shvatio da je poslan uzimati mito za otpad, kako ga terete svjedoci. To je Plenkovićeva Hrvatska", komentirala je zastupnica Mirela Ahmetović (SDP).

'Vlada je u panici'

MOST-ov Nikola Grmoja komentirao je da je "Vlada u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo".

"Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje. To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti.

Uhićenja su očito pokušaj ograničavanja štete, ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe. Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama. To nije incident, to je raspad režima.

Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta. Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu. Ne može se voditi zemlja u kojoj ministri i direktori javnih tvrtki padaju kao domine, a institucije služe privatnim interesima umjesto građanima. Most će biti glas naroda u ovoj prekretnici!",komentirao je Grmoja.

'Vrijedi li lex AP za sve osim AP-a?'

Sandra Benčić iz Možemo izjavila je da, bez obzira kako će ići postupak protiv Mikulića i što će se kroz taj postupak pokazati, onoga koga ona smatra odgovornim jest vlada Andreja Plenkovića i ne samo za to ilegalno odlagalište, nego za takva odlagališta diljem zemlje.

"Od 2015. do danas Vlada je napravila sve da u potpunosti liberalizira i legalizira uvoz otpada u Hrvatsku, pri čemu te firme profitiraju u milijunima eura, a uvoze otpad, ostave ga negdje nezakonito i truju zemlju. Vlada Andreja Plenkovića tome ne želi stati na kraj, pa je Hrvatska postala mala zemlja za veliko ilegalno odlagalište otpada".

Na pitanje je li slučajnost što je Andrija Mikulić smijenjen prije uhićenja, odgovorila je da treba pitati Andreja Plenkovića je li dobio informaciju o tome prije nego je smijenio Mikulića i „vrijedi li lex AP za sve osim za AP-a“.

