Od HDZ-ovog stranačkog 'potrčka' do najmoćnijeg čovjeka u državi: Tko je Andrija Mikulić?

Andrija Mikulić danas se našao na meti USKOK-a koji je za njim izdao uhidbeni nalog zbog. Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u Gospiću kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek.

Da se protiv jednog na najmoćnih ljudi u zemlji vodi istraga potvrdila je i Vlada, koja ga je na zatvorenom dijelu sjednice smijenila s dužnosti glavnog državnog inspektor.

Od 2004. godine u Državnom inspektoratu je obnašao je dužnost pomoćnika glavnog državnog inspektora te je od 2012. godine bio načelnik Sektora u području nadzora rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom.

Andrija Mikulić je na funkciji glavnog državnog inspektora od travnja 2019. godine.

Tko je Andrija Mikulić?

Rođen je u Zagrebu 1969. godine, diplomirao je 1994. geotehniku na Rudarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2006. i doktorirao.

Član je HDZ-a od 1990-ih te je obavljao više različitih funkcija u zagrebačkom HDZ-u. Od 1997. do 1999. godine bio je tajnik Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Grada Zagreba. Godine 2004. postaje član Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, a 2010. godine član Predsjedništva Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

U vrijeme Karamarkova vođenja stranke 2012. godine došao je na poziciju predsjednika zagrebačkog HDZ-a. No nije se baš proslavio. Stranačka je lista HDZ-a na izborima 2023. godine osvojila 14 posto, a četiri godine kasnije 12 posto glasova. U borbu za gradonačelnika Zagreba, Mikulić nikad nije usudio ići.

Bio je saborski zastupnik u 8. i 9. sazivu Hrvatskoga sabora te predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, član Odbora za financije i državni proračun, član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samouprave te voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatske-Kosovo.

Imovinska kartica šefa Državnog inspektorata

Prema podacima iz njegove imovinske kartice kao glavni državni inspektorat primao je plaću od 4.257,96 eura. Prijavio je kuću u Malinskoj na otoku Krku vrijednosti nešto većoj od 400 tisuća eura koju je stekao nasljeđem.

Mikulić je prijavio i cijeli arsenal oružja, posjeduje pištolj BERNARDELLI 7.65 MM BROWNING i desetak lovačkih pušaka i revolvera ukupne vrijednosti oko 13 tisuća eura.

Prijavio je pozajmicu 92.905,97 eura, na temlju ugovora o zajmu na ime Mladena Jugovića.

