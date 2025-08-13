Nebeski spektakl iznad Zagreba: Ove godine bio je posebniji nego inače

FASCINANTNA SNIMKA /

Suze svetog Lovre fascinantni su nebeski događaj koji predstavlja vrhunac astronomskog ljeta i pruža priliku za nezaboravne trenutke pod vedrim nebom. U videu možete vidjeti kako je ovaj spektakl izgledao iznad Zagreba.

Iako ih romantično nazivamo "zvijezdama padalicama", suze svetog Lovre, ili Perzeidi kako ih astronomi zovu, zapravo nemaju veze sa zvijezdama. Radi se o česticama prašine, te komadićima stijena i leda koje je iza sebe ostavio komet Swift-Tuttle.

Svake godine u otprilike isto vrijeme, Zemlja na svom putu oko Sunca prolazi kroz ovaj oblak čestica. Kada te čestice pri velikoj brzini ulete u Zemljinu atmosferu, trenje ih zagrijava i uzrokuje njihovo izgaranje, što mi sa Zemlje vidimo kao svijetle tragove na nebu, tzv. meteore.

Popularni naziv "Suze svetog Lovre" dodijeljen je jer se vrhunac aktivnosti meteora uglavnom poklapa s datumom kada se u katoličkom kalendaru slavi spomendan sv. Lovre (10. kolovoza). Prema predaji, mučenik sveti Lovro je svoje suze prolio tijekom mučenja, a narodna tradicija je sjajne tragove na nebu u to doba godine povezala upravo s njegovim suzama. Astronomski naziv "Perzeidi" dolazi od činjenice da se čini kako meteori izviru iz smjera zviježđa Perzej.

Pun mjesec i 'Suze svetog Lovre'

Ove godine, ljubitelji astronomije suočit će se s velikim izazovom, točnije Mjesečevom svjetlošću. U vrijeme maksimuma aktivnosti Perzeida, Mjesec će biti vrlo blizu svoje pune faze što znači da će cijelu noć obasjavati nebo jakom svjetlošću što će uvelike smanjiti vidljivost meteora, osim onih najsjajnijih.

U idealnim uvjetima, bez mjesečine i daleko od gradskih svjetala, moguće je vidjeti i do 100 meteora na sat. Nažalost, zbog skoro punog Mjeseca, očekuje se da će taj broj ove godine biti drastično smanjen, vjerojatno na svega 10 do 20 vidljivih meteora po satu, no nemojte izgubiti volju. Perzeidi su poznati po tome što povremeno stvaraju i vrlo sjajne meteore, poznate kao bolidi ili vatrene kugle, koji mogu nadjačati mjesečinu i ostaviti dugotrajan, sjajan trag na nebu.