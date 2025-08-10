Zelenski: 'Ukrajina potpuno podržava zajedničku izjavu europskih čelnika'
'Zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini', rekao je Volodimir Zelenski
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da Kijev "poštuje i u potpunosti podržava" zajedničku izjavu europskih čelnika o postizanju mira u Ukrajini uz zaštitu ukrajinskih i europskih interesa.
Francuski, talijanski, njemački, poljski, britanski, finski i čelnici Europske komisije u subotu su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokuša okončati rat, ali su naglasili potrebu za pritiskom na Rusiju i pružanjem sigurnosnih jamstava Kijevu.
Pravedan kraj rata
"Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini, koji brani vitalne sigurnosne interese naših europskih naroda", napisao je Zelenskij na X-u.
"Ukrajina poštuje i u potpunosti podržava izjavu predsjednika Macrona, premijerke Meloni, kancelara Merza, premijera Tuska, premijera Starmera, predsjednice Ursule von der Leyen i predsjednika Stubba o miru za Ukrajinu."
Trump se namjerava sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Zagovara mogućnost dogovora koji bi mogao riješiti sukob koji traje tri i pol godine.
Zelenski i njegovi europski saveznici upozorili su da bi svaki sporazum kojim se od Ukrajine zahtijeva predaja značajnih dijelova njezina teritorija samo potaknuo rusku agresiju.
POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Vladimir Putin pripremaju se za povijesni sastanak: