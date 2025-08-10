Ukrajinci žestoko napali rusku regiju i oslobodili strašan pakao

Jedna je osoba poginula, a nekoliko stanova i industrijsko postrojenje oštećeni su u napadu ukrajinskog drona na južnorusku regiju Saratov, objavio je u nedjelju guverner.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju gusti crni dim koji se diže iznad onoga što je izgledalo kao industrijska zona.

One person was killed, and several apartments and an industrial facility were damaged in a Ukrainian drone attack on the south Russian region of #Saratov, the governor says. https://t.co/GpTFgJOayV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 10, 2025

Ukraine has no luxury of never-ending talking: our defence forces keep hammering russia's oil industry with hellish, precision sanctions. This time it's Saratov. pic.twitter.com/X7hhrvVyo0 — Olena Halushka (@OlenaHalushka) August 10, 2025 🇺🇦🇷🇺💥 — Multiple fires can be seen burning at the Saratov oil refinery as dawn breaks over the Russian city. pic.twitter.com/yPIWhOPn9e — Geopolitia (@_geopolitic_) August 10, 2025 Russia’s Saratov oil refinery continues to burn this morning, sending multiple massive pillars of smoke into the sky.



Ukrainian attack drones hit the refinery overnight, setting parts of the expansive facility ablaze. pic.twitter.com/Wdygmh1Zm7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 10, 2025 Ukrajinski mediji, uključujući medijsku kuću RBK-Ukrajina, izvijestili su da je rafinerija nafte u gradu Saratovu, administrativnom središtu regije, u plamenu nakon napada dronom.

Ima više ozlijeđenih

Guverner Saratova Roman Busargin objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da su stanovnici evakuirani nakon što su krhotine uništenog drona oštetili tri stana u noćnom napadu.

"Nekoliko stanovnika je trebalo liječničku pomoć", rekao je Busargin. "Pomoć je pružena na licu mjesta, a jedna osoba je hospitalizirana. Nažalost, jedna osoba je umrla."

Ruske jedinice protuzračne obrane uništile su 121 ukrajinski dron tijekom noći, uključujući osam iznad Saratovske regije, priopćilo je ministarstvo obrane koje izvještava samo o tome koliko je dronova srušila njihova obrana, ali ne i o ukupnom broju lansiranih raketa.

Osam eksplozija iznad ruskih gradova

Busargin nije precizirao o kakvom se industrijskom objektu radi.

Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta u gradu Saratovu bila je prisiljena obustaviti rad ranije ove godine iz sigurnosnih razloga nakon napada ukrajinskih dronova, rekli su izvori iz industrije za Reuters.

Ruski Telegram kanal SHOT, koji često objavljuje informacije iz izvora u sigurnosnim službama, izvijestio je o osam eksplozija koje su se čule iznad Saratova i Engelsa, gradova razdvojenih rijekom Volgom.

Stigao odgovor iz Kijeva

Ruska uprava za civilno zrakoplovstvo Rosavijacija objavila je na Telegramu da su letovi u i iz Saratova obustavljeni oko dva sata ujutro u nedjelju zbog ugrožene sigurnosti zračnog prometa.

Obje strane negiraju da su ciljale civile u svojim napadima na teritorij jedne druge u ratu koji je Rusija započela potpunom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

Kijev tvrdi da su njegovi napadi unutar Rusije usmjereni na uništavanje infrastrukture koja je ključna za ratne napore Moskve, uključujući energetsku i vojnu infrastrukturu, te da su odgovor na kontinuirane ruske napade.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastupnik u ukrajinskom parlamentu Volodimir Arijev za Direkt: 'Sudbina Ukrajine je jasna. Moramo pripremiti za novi val rata'