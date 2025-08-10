Trump razmišlja o nezamislivom uoči susreta s Putinom: Hoće li mu to doista uspjeti?

Bijela kuća navodno razmišlja o tome da pozove Volodimira Zelenskog na sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o Aljasci, prenosi The Sun.

Trump i Putin trebali bi u petak održati ključne razgovore o okončanju rata u Ukrajini, a izvori bliski američkom predsjedniku kažu da "gaje veliku nadu" da će u to biti uključen i ukrajinski čelnik.

Jedan visoki dužnosnik administracije rekao je za NBC News da je trilateralni sastanak i dalje "apsolutno" moguć. Drugi dužnosnik upoznat s razgovorima u Bijeloj kući rekao je: "O tome se raspravlja."

S Kijevom se još uvijek nije razgovaralo o službenom pozivu, što je visoki dužnosnik Bijele kuće objasnio na sljedeći način: "Trenutno je Bijela kuća usredotočena na planiranje bilateralnog sastanka koji je zatražio predsjednik Putin."

Zelenski traži uključenost Ukrajine u pregovore

Zelenski je i dalje nepokolebljiv u tome da mora biti uključen u sve mirovne pregovore jer oni izravno utječu na budućnost njegove zemlje.

Rekao je da bi svaki pakt postignut bez sudjelovanja Kijeva bio "mrtvorođena odluka protiv mira" i da bi propao prije nego što bi uopće započeo.

"Sve odluke koje su protiv nas, sve odluke koje su bez Ukrajine, istovremeno su odluke protiv mira. Neće ništa postići", naglasio je.

Zajednička izjava europskih lidera

O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine, poručili su u nedjelju u zajedničkoj izjavi europski čelnici uoči planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zajednička izjava čelnika Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske i Europske komisije glasi: "Dijelimo uvjerenje da diplomatsko rješenje mora zaštititi ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe“.

"Slažemo se da ti ključni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će omogućiti Ukrajini da učinkovito brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.“

"Ukrajina ima slobodu izbora o svojoj vlastitoj sudbini.“

"Suvisli pregovori mogu se voditi samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.“

"O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Ostajemo predani načelu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom.“

"Trenutna linija kontakta trebala bi biti polazišna točka pregovora“, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Kada bi se trebali susresti Trump i Putin?

Izjava je objavljena dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Trump planira susret s Putinom na Aljasci 15. kolovoza. Tvrdi da su strane, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu postizanja dogovora koji bi mogao okončati sukob.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Vladimir Putin pripremaju se za povijesni sastanak: