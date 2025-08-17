Užas na jezeru: Sestre (8 i 6) izgubile život u tragičnoj nesreći

U četvrtak navečer na šljunčanom jezeru, Baggersee, u njemačkom gradu Schweinfurt dogodila se teška nesreća u kojoj su dvije djevojčice, šest i osam godina, zadobile po život opasne ozljede, prenosi Fenix Magazin.

Dojava o nesreći stigla je u integrirani centar za hitne službe i vatrogasce oko 20.15 sati.

Djevojčice, koje su se nalazile u plićaku, bez pratnje odraslih u jednom trenutku su samo nestale pod vodom. Spasioci su jedno dijete pronašli nakon što su u vodi uočili rukavice za plivanje koje plutaju po površini. Nedugo nakon toga, spasioci su pronašli i drugu djevojčicu. Obje djevojčice su izvučene i reanimirane na licu mjesta.

Djevojčica (8) je u kritičnom stanju prevezena u bolnicu u Schweinfurtu, a njezina mlađa sestra (6) helikopterom je hitno prevezena u sveučilišnu kliniku u Würzburgu. Unatoč naporima liječnika, starija sestra preminula je dan kasnije, u petak. U subotu navečer i mlađa sestra je izgubila bitku za život.

Policija istražuje točne okolnosti nesreće, kako bi ustvrdili zašto su se djeca kupala bez nadzora i što je točno prethodilo tragičnom događaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju