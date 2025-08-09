Ušetao u policiju s ljudskim kostima, isplivao mračan detalj iz prošlosti: 'Nosio je lubanju'

Muškarac Z.G. (60) prije nekoliko dana u ušetao je u beogradsku policijsku postaju s papirnatom vrećicom u kojima su bile ljudske kosti.

"Nosio ih je u papirnatoj vreći, unutra su bile lubanja i još neke kosti. Navodno ih je odnio policiji da nastave istraživanje koje je on započeo", kazao je sugovornik upoznat sa slučajem, prenosi Kurir.rs u subotu.

Izvor dodaje da je muškarac ispričao da je kosti pronašao u Jagodini i potom ih ponio sa sobom.

Oskrnavio djedov grob?

Pokrenuta je istraga koja je utvrdila da se protiv 60-godišnjaka u Jagodini prije skoro deset godina podigla prijava zbog sumnje da je osrknavio grob vlastitog djeda. To je navodno učinio jer je sumnjao da je netko zamijenio djedove kosti.

Analizu posmrtnih ostataka obavit će Institut za sudsku medicinu, a o bizarnom slučaju policija je obavijestila i tužiteljstvo koje će poduzeti daljnje mjere protiv muškarca.

