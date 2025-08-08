Tužan kraj potrage za 13-godišnjim dječakom: Bicikl, mobitel i odjeća pronađeni kraj jezera

Njemačka policija izvijestila je u četvrtak kako je pronađeno tijelo 13-godišnjeg dječaka koji je nestao u srijedu navečer, piše Fenix. Spasilačke službe pronašle su njegovo tijelo u hamburškom jezeru Stadtparksee.

Glasnogovornik policije izjavio je da se pretpostavlja kako je 13-godišnjak se utopio. Točan uzrok smrti tek treba biti službeno utvrđen, no nema naznaka da je riječ o tuđoj krivnji.

Otišao je plivati

Roditelji su prijavili dječakov nestanak. Poznaniku je rekao da ide plivati u jezero, ali se u srijedu navečer nije vratio kući.

Na obali su pronađeni njegov bicikl, mobitel i odjeća, što je potvrdilo sumnje da je ušao u jezero. Odmah te noći pokrenuta je velika potraga, a ujutro su ponovno angažirani ronioci.

Više od 50 policajaca sudjelovalo je u potrazi, a pomoglo im je desetak vatrogasaca.

Korišteni su dronovi i sonar-brodovi. Tijekom noći potraga je bila privremeno obustavljena zbog uvjeta, ali nastavljena je ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija istražuje mjesto stravičnog napada mačetom u Njemačkoj