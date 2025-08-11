Ubila sina i raskomadala tijelo, pomogla joj snaha: Na sudu otkrila jezive detalje zločina

Medicinska sestra Lorena Venier (61) iz Italije priznala je da je ubila i raskomadala svog 35-godišnjeg sina Alessandra Veneira kako bi snahu zaštitila od njegovog navodnog fizičkog zlostavljanja.

Supruga ubijenog muškarca Mailyn Castro Monsalvo nazvala je talijansku policiju kako bi priznala da je pomogla u počinjenju brutalnog zločina 25. srpnja. Vjeruje se da su majka i snaha planirale ubojstvo mjesecima.

Alessandru su dale čašu limunade s dodatkom sredstva za smirenje te dvije injekcije inzulina kako bi ga onesvijestile. Još je uvijek bio živ, čak i nakon velike doze lijeka za dijabetes.

Sablazno priznanje

Potom su ga ugušile jastukom, zadavile vezicom za cipele i prekrile žutim vapnom kako bi sakrile miris tijela.

Alessandrovo tijelo pronađeno je isječeno na komade u podrumu kuće koju je dijelio sa suprugom i šestomjesečnom kćeri u gradu Gemona del Friuli u Italiji.

Majka je na sudu rekla da mu je njegova supruga samo pomogla premjestiti tijelo.

"Sama sam ga raskomadala", kazala je, prenosi NY Post. "Koristila sam pilu za metal i plahtu kako bih zadržala krv i isjekla ga na tri dijela. Nije bilo mrlja", dodala je u stravičnom svjedočenju.

Snaha ju je, tvrdi, mjesecima molila da ubije Alessandra zbog zlostavljanja koje je trpjela. "Brutalno ju je pretukao, vrijeđao i više puta prijetio smrću. Moj je sin umanjivao važnost njezine postporođajne depresije, a kad sam odlučila sve prijaviti, udario me u leđa", ispričala je majke.

Prijetio supruzi?

Ubijeni je muškarac navodno planirao preseljenje u Kolumbiju s njihovim djetetom, odakle potječe njegova supruga. No, Lorena se bojala što bi tamo mogao učiniti svojoj obitelji.

"Nisam im mogla dopustiti da odu u Kolumbiju. Mailyn i beba tamo ne bi bile sigurne. Jedini način da ga zaustavim je bilo da ga ubijem", kazala je majka.

Lokalna izvješća spominju da je Alessandro navodno prijetio da će utopiti svoju suprugu u kolumbijskoj rijeci.

Majka se nadala da će nestanak njezina sina proći ispod radara jer se obitelj planirala preseliti. No, snahino priznanje raskrinkalo je njezin plan.

Lorena je optužena za ubojstvo i skrivanje tijela, a supruga ubijenog muškarca je pod istragom zbog poticanja na ubojstvo.

