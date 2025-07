Turistkinja iz Srbije zgrožena ispadom taksista: 'Odjednom, ruka mu je bila na mojim nogama'

Iako Koptska zajednica u Egiptu slovi za mirnu i srdačnu, jedna turistkinja iz Srbije podijelila je sasvim drugačije iskustvo iz hotela kojim upravo oni upravljaju, i to u popularnom ljetovalištu Šarm el Šeik, piše Mondo.

Kada su ona i njezin partner odlučili provesti godišnji odmor na Crvenom moru, nisu znali da su rezervirali smještaj u hotelu u vlasništvu Koptske pravoslavne zajednice, jedne od najvećih kršćanskih manjina u Egiptu. O tome su, kako kaže, saznali tek po dolasku.

„Ušli smo u lobi i odmah primijetili ikone na zidovima, križeve, miris tamjana... Pomislili smo da će ovo biti autentično iskustvo, nešto sasvim drugačije od arapskih resorta. Nažalost, stvarnost je bila sve osim ugodna“, kazala je za Mondo. Hotel je službeno nosio četiri zvjezdice, ali razina usluge i čistoće, tvrdi, bila je daleko ispod očekivanja.

„Izvana sve izgleda odlično – pročelje, bazeni, vrtovi. Pomislite da zaslužuje i petu zvjezdicu. A onda uđete u sobu i sve padne u vodu. Ni četiri zvjezdice nisu realna ocjena“, navodi gošća.

Hotel iz noćne more

Već prvi dan, kaže, dočekali su ih prljavi tanjuri, a posteljina je mirisala kao da nije zamijenjena. Situaciju su dodatno pogoršali upadi hotelskih djelatnika u sobu bez kucanja. „Dvaput su nam samo otvorili vrata dok smo bili unutra. Kasnije su se ispričali, ali nama je to bio ozbiljan propust i povreda privatnosti“, rekla je. Dodaje da je osoblje stalno očekivalo napojnicu i to bez ikakvog povoda.

„U Egiptu se inače cjenkate. No ovdje nije bilo pregovora, već pasivna agresija. Ljubazni osmijesi, ali iza toga jasna poruka: Dajte novac! Za sve. U jednom trenutku vam više nije neugodno, samo vam dosadi“, prepričava. Jedan od najneugodnijih trenutaka dogodio se tijekom vožnje s hotelskim taksistom, koji je također pripadao Koptskoj zajednici.

„Vozio nas je po gradu, pokazivao mjesta koja su bila bombardirana, sve to s nekakvim čudnim entuzijazmom, kao da priča o lokalnim legendama. U jednom trenutku, pod izlikom da me namjesti za fotografiju, ruka mu je bila na mojim nogama. Počeo me dodirivati. Moj partner je bio kraj mene, ali oboje smo ostali bez riječi. Nismo znali kako reagirati“, priznaje gošća. Iako su priroda, boje mora i podvodni svijet bili zadivljujući, par se složio da se u taj dio Egipta više neće vraćati.

„Prevruće je, nigdje hlada, ali to je najmanji problem. Pravi problem je ponašanje. Bahatost, navaljivanje, pritisak s raznih strana, od osoblja i taksista do prodavača. Na kraju smo zaključili da nije problem u suncu, ni u pijesku, ni u klimi. Problem je u ljudima. A kad to izostane, ni najljepše more ne može oprati gorak okus“, zaključila je.

