Je li ovo malo utočište uz more odgovor na najveći problem turizma? 'Sve je što ne volim'

''Sunce zalazi nad obalom El Goune, obasjavajući kuće s kupolama i vijugave lagune u zlatnoj svjetlosti.

Hodam u plićaku, četvrt milje od egipatske obale, gledajući u oazu Crvenog mora i razmišljam o proturječju s kojim sam se suočavao danima. Bio sam na prelijepom mjestu koje nije djelovalo ni povijesno ni potpuno novo, ali je imalo svoju specifičnu čar'', piše za Metro Jeremy Ullmann.

''Ovdje je čudno, zar ne?'', kaže Ben, još jedan gost koji je izašao sa mnom. ''Djeluje kao nešto nestvarno i stvarno u isto vrijeme.'' Potpuno sam razumio na što misli.

Kad previše turista uništi destinaciju

''Kada sam prvi put čuo za El Gounu i njezin cilj da stvori destinaciju koja se suprotstavlja štetnim učincima masovnog turizma, prisjetio sam se svog prvog posjeta Marakešu u Maroku, prije gotovo 30 godina.

Sjećam se da me grad toliko očarao — njegovo kulturno bogatstvo, mirisi začina, tržnice obasjane svjetlom, zvukovi koji su trajali do duboko u noć. U mojim osmogodišnjim očima to je bilo toliko nepoznato da je izgledalo gotovo čarobno.

Brzo se vraćamo u sadašnjost i Marakeš danas privlači četiri milijuna posjetitelja godišnje. Njegove uske ulice preplavljene su apartmanima i turističkim ponudama. ''Crveni grad'' postao je klasičan primjer kako turizam može preplaviti mjesto, komercijalizirati tradicionalne kulture i iscrpiti autentičnost. Nije iznenađenje što je izgubio svoj cjenjeni status na listama iskusnih putnika.

Foto: ShutterStock

Ovo je dilema s kojom se suočavaju mnogi u industriji turizma. Turizam donosi novac i potiče gospodarstvo, ali i košta - autentičnost blijedi. Mještani su protjerani zbog rasta cijena. Povijesna mjesta trpe.

Kako omogućiti turizmu da raste, a da ne uništimo ono zbog čega ljudi dolaze? Neka odredišta pokušavaju ograničiti broj posjetitelja, dok druga traže ravnotežu. Mjesta poput El Goune obećavaju nešto novo'', piše ovaj iskusni putopisac.

Oaza u srcu pustinje

El Gouna, koja odvlači turiste od popularnih odredišta poput Luxora i Asuana, smještena je uz umjetne lagune na Crvenom moru. Grad se gradi na načelima samoodrživosti, ne utječući na lokalne zajednice ili kulturnu baštinu. Posjetitelji uživaju u toplini egipatskog sunca, vrhunskim jelima i arhitekturi koja oponaša tradicionalne nubijske gradove.

''S velikim interesom, odlučio sam uzeti petosatni let iz Londona do Hurghade, da posjetim El Gounu i provjerim može li ovaj grad biti model održivog turizma, piše dalje svoje iskustvo Ullmann.

El Gouna, smještena 400 km južno od Kaira, nova je, u egipatskim terminima, umjetna oaza. Grad je star tek 30 godina, ali je već prepun umjetnih laguna koje vijugaju kroz kvartove ispunjene rezidencijalnim zgradama, restoranima i hotelima.

Na prvi pogled, grad izgleda kao projekt u nastajanju. Gotovi dijelovi s prekrasnim zgradama nadahnutim Nubijom dramatično se kontrastiraju s neurednim gradilištima, gdje svježe iskopane lagune više podsjećaju na kamenolome nego luksuzna odmarališta.

Foto: ShutterStock

Može li ovo mjesto zaista biti odgovor na štetu koju je prouzročio masovni turizam? Može li ovakva destinacija zapravo zadržati ravnotežu?

Međutim, kako dolazimo do razvijenijih dijelova El Goune, krajolik se počinje transformirati'', zaključuje britanski novinar.

Privlačnost i autentičnost

Kako putovanje napreduje, grad postaje sve impresivniji.

El Gouna namjerno privlači posjetitelje koji obično izbjegavaju popularne destinacije. Nema tu nebodera. Arhitektura slijedi strogi stil s jasnom paletom boja, a svaki krov ima kupolu, stvarajući iluziju drevnog grada.

Glavna marina posebno se ističe. Šetajući noću kroz ulice, pokraj palmi koje se njišu i brojnih restorana koji brzo čine El Gounu kulinarskom destinacijom, počinjete vjerovati u njezinu autentičnost — gotovo kao da ste u obalnom mediteranskom gradiću.

Luksuz s okusom tradicije

I iako El Gouna ulaže napore da privuče ekološki osviještene posjetitelje, njezina trenutna gužva ne može se zanemariti, osobito kad se pogleda broj elegantnih hotela diljem grada.

''Odsjedamo u Casa Cooku, jednom od butik-odmarališta na plaži. Već nekoliko trenutaka nakon dolaska, postaje jasno što El Gouna želi postići u cijelom gradu.

Rustikalni, minimalistički dizajn hotela savršeno balansira autentičnost i luksuz. Arhitektura je nadahnuta egipatskom kulturom, ali uz mediteranski štih.''

Zelene vjerodajnice El Goune

El Gouna tvrdi da je održivi grad, s kampanjama koje redovito ističu nagradu ''Green Town'' koju je osvojio 2014. godine, postavši prvi afrički grad kojem je to pošlo za rukom.

''Pitao sam našeg vodiča koliko je El Gouna doista održiva. Rekao je da 20% gradske energije dolazi iz solarne elektrane, da reciklira 85% svog otpada i koristi sustav desalinizacije za pretvaranje vode Crvenog mora u pitku vodu, uz mnoge druge inicijative. Mnoge zgrade imaju pametne klimatizacijske sustave koji smanjuju hlađenje kada prostorija dosegne određenu temperaturu, čime se štedi energija.

Foto: ShutterStock

Iako zvuči impresivno, nisam potpuno uvjeren'', kaže autor teksta. Tišina nakon pitanja odakle dolazi ostatak energije ili koliko bi energije bilo potrebno za održavanje desalinizacije u slučaju rasta grada ne ulijevaju mu, kaže, potpuno povjerenje.

Izazovi budućnosti

U El Gouni vlada tišina koja je daleko od kaosa u Asuanu ili Kairu, gdje su automobilske sirene stalno prisutne. U Casa Cooku šetali su kroz dvorište ili kilometre obale u mirnoj samoći, rijetko susrećući bilo koga od drugih gostiju.

Iako se u glavi iznova pojavljuje riječ ''umjetno'', ali ovaj put iz potpuno novog razloga. Hotel i marina uspješno su izgrađeni da putnika natjeraju da povjeruje kako posjećuje mjesto koje je nastalo kroz stoljeća. To je postignuto jer je najgore od masovnog turizma pažljivo iskonstruirano.

El Gouna je umjetna, ali na nevjerojatan način uspijeva ponovno stvoriti mirnu nubijsku kulturu, koja je rijetka u modernom Egiptu, piše Metro.

Paradoks El Goune

El Gouna je sve što inače ne volim, kaže autor članka, luksuzno ljetovalište bez povijesne dubine. No uspijeva ispuniti svoje obećanje: ekološki je prihvatljiva, luksuzna alternativa koja, unatoč svojoj modernosti, uspijeva zadržati duh Egipta.

To je paradoks: i lažno i stvarno, umjetno, ali neobično uvjerljivo.

Bez obzira na sve, El Gouna potiče na razmišljanje. To nisu piramide i nikada neće biti, ali možda upravo ona može biti tračak održivije budućnosti za turizam.

