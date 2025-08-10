Svi sa strepnjom prate konferenciju Netanyahua, otkrio svoj plan za Gazu: 'Teroristi su se zavjetovali'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sazvao je međunarodnu novinsku konferenciju u nedjelju i na samom početku rekao je da je ona prilika za "razbijanje laži".

Naveo je da Hamas još uvijek ima tisuće naoružanih terorista u Gazi koji su se "zavjetovali da će ponoviti divljački napad" kao onaj od 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je uzeto za taoce.

Kako je objavio The Guardian, Netanyahu je rekao da želi uspostavljanje "civilne uprave" u Gazi nakon poraza Hamasa te da im nije cilj okupacija Gaze, već njezino oslobađanje od "terorista Hamasa".

Hamas je nazvao "genocidnom organizacijom".

"Rat se može završiti ili nastaviti ako Gaza, odnosno Hamas, položi oružje i oslobodi sve preostale taoce. Gaza će biti demilitarizirana, Izrael će imati glavnu odgovornost za sigurnost, na granici Gaze s Izraelom bit će uspostavljena sigurnosna zona kako bi se spriječili budući teroristički upadi, u Gazi će biti uspostavljena civilna uprava koja će nastojati živjeti u miru s Izraelom. To je naš plan za dan poslije Hamasa", rekao je izraelski čelnik.

Podsjetimo i na to da će Vijeće sigurnosti UN-a održati kako bi raspravljalo o izraelskom planu za preuzimanje grada Gaze.

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO Premijer tvrdi da Hrvatska ne trguje oružjem s Izraelom: Hoće li po prvi put okrenuti leđa Netanyahu?