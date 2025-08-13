Superjahta se zapalila i potonula u more: Snimka je užasavajuća

Superjahta "Da Vinci" zapalila se i potonula u ponedjeljak u blizini španjolskog otoka Ibize.

Društvenim mrežama širi se kaotična snimka na kojoj se vidi kako buktinja proždire 28 metara dugo plovilo, a iznad njega se nadvija gusti i tamnosivi oblak dima, javlja Daily Mail.

WATCH: A superyacht off the coast of a Spanish island near Ibiza erupted in a massive fire, engulfing the vessel in flames pic.twitter.com/nUr4Xz90cU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 12, 2025

Lokalni mediji navode da je požar izbio u strojarnici, a pomorske vlasti ubrzo su na teren poslale spasilački i patrolni brod.

Posada uspješno evakuirana

Nakratko su uspjeli vatrenu stihiju staviti pod kontrolu, no ponovno se razbuktala kad su krenuli vući jahtu koja je na kraju potonula.

Španjolska pomorska spasilačka služba Salvamento Maritimo priopćila je da je uspješno evakuirano sedam članova posade - nisu zadobili ozljede te se nalaze na sigurnom i u dobrom su stanju.

