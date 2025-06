Tanker 'tamne flote' završio u plamenu: Sukljali stupovi dima, pogledajte jezivu snimku

Ogromni teretni brod sudario se s drugim plovilom u Perzijskom zaljevu u utorak ujutro, a društvenim mrežama šire se snimke pomorske nesreće.

The Sun piše da je vjerojatno riječ o "Adalynnu", 275 metara dugom tankeru "tamne flote" koji je navodno registriran u karipskoj državi Antigvi i Barbudi te u vlasništvu tvrtke Global Shipping Holding Ltd. Plovio je prema Sueskom kanalu u Egiptu, no nije imao teret. U njega se pak zabio drugi tanker "Front Eagle".

Podsjetimo, pojam "tamna flota" označava tajnu mrežu tankera koje određene države koriste kako bi izbjegle međunarodne sankcije.

Iako su se iznad tankera u plamenu izdizali debeli, crni stupovi dima, nije bilo mrtvih ni teže ozlijeđenih. Sva 24 člana posade "Adalynna" sigurno i brzo su evakuirani, a žrtava nije bilo ni na "Front Eagleu".

'Dark fleet' tanker MV Adalynn (165,000-dwt) on fire after being struck by another tanker MV Front Eagle (300,000-dwt) just south of Strait of Hormuz in early hours of this morning.



All 24 crew of Adalynn safely evacuated. No casualties on Front Eagle.



Believed to be caused by… pic.twitter.com/shylx7cfHE