Cijela obitelj poginula u strašnom sudaru: Dva dana prije puta proslavili zadnji rođendan

Blizanci Domingos i Afonso (20), njihov otac Domingos Serrano (55) i majka Maria Joao (51) poginuli su u frontalnom sudaru u Portugalu samo nekoliko sati nakon što su unajmili automobil s aerodroma, piše The Sun.

Četveročlana obitelj iz Ujedinjenog Kraljevstva podrijetlom je iz Portugala, a putovala je na odmor sjeverno od Algarvea prema Mourau, u okrugu Évora blizu španjolske granice.

Domingos je proslavio svoj 55. rođendan u četvrtak, samo dva dana prije leta za Portugal. Prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od obitelji.

U prometnoj nesreći poginula je i djevojka (19) jednog od blizanaca, kao i drugi vozač, Ruben Goncalves (39) iz Almodovara.

Prema policijskom izvještaju, dva automobila sudarila su se na cesti gdje je ograničenje brzine 80 km/h. Izvor blizak istrazi rekao je da je auto bio toliko oštećen da su policajci pronašli samo pola registarske pločice, pomoću koje su utvrdili identitet osoba.

