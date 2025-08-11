Samo je otišao na cigaretu: Držao se za brzi vlak koji dostiže munjevitih 230 kilometara na sat

Ono što je trebalo biti obično putovanje željeznicom iz Züricha prema austrijskoj prijestolnici, jedan će putnik zapamtiti za cijeli život. Muškarac (24) je, srećom, preživio put držeći se za vanjski dio brzog vlaka nakon što je vozilo krenulo dok je bio na pauzi za cigaretu, priopćile su državne željeznice.

Austrijski su mediji izvijestili da je muškarac skočio u prostor između dva vagona nakon što je vlak krenuo sa stanice u St. Peoeltenu, zapadno od Beča i uhvatio za vanjski dio vozila.

Privela ga policija

Ubrzo je počeo lupati po prozorima vagona kako bi privukao pozornost. Kondukter je aktivirao ručnu kočnicu, a osoblje je putnika prebacilo u vlak nakon što je vozilo prinudno zaustavljeno. "Kondukter se ozbiljno naljutio na njega", ispričao je putnik.

Glasnogovornik austrijskih željeznica Herbert Hofer upozorio je koliko je ovakvo ponašanje neodgovorno. "Ovakve stvari obično završe smrću. Ne dovodite u opasnost samo sebe, već moraju reagirati i spasioci, policija, vatrogasci", dodao je.

Vlakovi Railjet mogu dostići brzinu od 230 kilometara na sat, ali nije poznato kojom je brzinom vlak vozio dok se muškarac držao za njega, navodi Guardian.

Policija je odvela 24-godišnjeg Alžirca kada je vlak stigao na bečki kolodvor Meidling.

