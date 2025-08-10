Teretni vlak iskočio iz tračnica, ovako izgleda mjesto nesreće

Primorska pruga u Sloveniji bila je zatvorena nekoliko sati zbog iskliznuća nekoliko teretnih vagona. Kako su objavile Slovenske željeznice, posljednjih šest vagona iskliznulo je iz tračnica dok je teretni vlak Adria Transporta ulazio u kolodvor Borovnica u tri sata ujutro prilikom prelaska preko skretnice, piše 24ur.

U željezničkoj nesreći nitko nije ozlijeđen, ali je željeznička konstrukcija oštećena. Opseg materijalne štete još nije poznat. Teretni vlak prevozio je pšenicu, koja se prosula po tračnicama kada je iskočio iz tračnica. O događaju su obaviještene sve nadležne službe i organi, a istraga je u tijeku.

Inače, jučer se na slovenskim željeznicama dogodila još jedna izvanredna situacija. Lokomotiva s prve dvije osovine iskočila je iz tračnica u subotu oko 22.30 sati prilikom ulaska u stanicu Črnotiče. Pruga je bila zatvorena do danas, do 8.45 sati.