Radikalni islamist objavio video nakon debakla: 'Imao sam želju ići do kraja'

Radikalni islamist Sanin Musa izjavio je kako ga je policija spriječila u nakani da s pristašama obavi islamski vjerski obred klanjanja u Širokom Brijegu što je posljednjih dana podiglo napetosti u Bosni i Hercegovini.

"Imao sam 'nijet' - želju ići, znači do kraja. Moj krajnji cilj destinacija je bila namaz u Širokom Brijegu zbog poznatih okolnosti. Međutim, kažem, zadržan sam. Mislim da je to svjesno namjerno urađeno kako do ovih aktivnosti ne bi došlo i kako bi se sve završilo na ovakav način", rekao je Musa u obraćanju na Facebooku nakon izlaska iz prostorija Federalne uprave policije.

Skupilo ih se tek sedam

Pojasnio je kako je u policiji ispitan na temelju zahtjeva Tužiteljstva Županije zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokome Brijegu koje ga tereti za izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje.

Zahvalio je svima koji su ga poduprli, no u gradu Jablanici je bilo tek sedam sljedbenika koji su mu se planirali organizirano priključiti i krenuti obaviti islamski vjerski obred u Širokome Brijegu.

Najavio dolazak tisuću muslimana

Nakon objave video zapisa u kojemu jedan muškarac pokazuje ženi pokrivenom nikabom da prestane s klanjanjem, Musa je najavio dolazak 1.000 muslimana u Široki Brijeg, tvrdeći da se incident dogodio u tome gradu. Policija u Širokome Brijegu navela je kako taj incident nije prijavljen policiji, niti je utvrđena autentičnost video zapisa.

Najava dolaska čelnika političke Bosanske narodne stranke i islamskog teologa Muse u Široki Brijeg podigla je napetosti i izazvala brojna reagiranja. Posebice zato što je dolazak u ovaj grad, nastanjen gotovo isključivo Hrvatima katolicima, najavljen uoči svetkovine Velike Gospe. U tome razdoblju u Široki Brijeg pristigne više desetaka tisuća iseljenika i hodočasnika, pa je prijetio incident.

Policija je zbog sigurnosnih razloga zabranila dolazak islamista Muse u Široki Brijeg s pristašama, na što se on nije obazirao dok jutros nije pozvan na ispitivanje u prostorije Federalne uprave policije.

