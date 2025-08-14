Pozvao muslimane na klanjanje u Široki Brijeg: Evo koliko ih se okupilo!

Radikalni islamist Sanin Musa najavljivao je organizirano klanjanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu, ali umjesto toga završio je na obavijesnom razgovoru na policiji.

Potvrdio je to za portal Hercegovina.info direktor FUP-a Vahidin Munjić. Nešto ranije na njegovu Facebooku objavili su da je uhićen iako je trebao predvoditi muslimanske vjernike u Široki Brijeg. Podsjetimo, on je pozvao 1000 muslimanskih vjernika na organizirano klanjanje u Širokome Brijegu uoči Velike Gospe kada se očekuju tisuće vjernika.

Najavio je okupljanje u Jablanici u 11.30, ali u to vrijeme pojavilo se točno šest njegovih pristalica koji su bili u prostoru lokalne džamije u Jablanici, objavio je detektor.ba. Glavni imam zamolio ih je da se udalje.