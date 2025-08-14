RASTU TENZIJE /

Sanin Musa završio na policiji nakon poziva muslimanima na klanjanje u Široki Brijeg

Sanin Musa završio na policiji nakon poziva muslimanima na klanjanje u Široki Brijeg
Foto: Armin Durgut/pixsell

Tijekom jutra pojavila se vijest da je uhićen, no to su iz policije demantirali.

14.8.2025.
10:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Armin Durgut/pixsell
Policija u Federaciji Bosne i Hercegovine zaprimila je prijavu protiv Muamera Hasanagića zbog snimke u kojoj poziva Bošnjake da ponesu oružje i dođu na klanjanje u Široki Brijeg na blagdan Velike Gospe nazvavši to mjesto "leglom ustašluka".

Jutros se pojavila i vijest da je uhićen Sanin Musa koji je i inicijalno pozvao tisuću muslimana u Široki Brijeg. No čini se kako je ipak pozvan samo na obavijesni razgovor. Potvrdio je to za portal Hercegovina.info direktor FUP-a Vahidin Munjić.

"U tijeku je obavljanje razgovora. Niti je uhićen, niti je priveden", kazali su iz FUP-a.

Musa je jutros na svojoj službenoj Facebook stranici objavio da je uhićen na putu prema Jablanici, odakle je planirao predvoditi vjernike na klanjanje (namaz) u Širokom Brijegu.

Unatoč policijskoj zabrani, ranije je poručio da neće odustati od dolaska u taj grad kako bi klanjao "zajedno s 1000 muslimana.

Okupljanje se planiralo u vrijeme večerašnje mise u Širokom Brijegu, uoči blagdana Velike Gospe, kada u grad tradicionalno pristižu deseci tisuća vjernika.

Musa je inače čelnik malog političkog pokreta Vjera, narod, država

