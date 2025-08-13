Bošnjački radikal pozvao na oružje u Širokom Brijegu: 'Idete u veliko leglo ustašluka'

Nakon što je Sanin Musa pozvao tisuću muslimana da u četvrtak klanjaju u Širokom Brijegu, bošnjački radikal Muamer Hasanagić oglasio se na društvenim mrežama.

U snimci koja se širi internetom Hasanagić je pozvao sve one koji posjeduju oružje da se upute u Široki Brijeg kako bi štitili najavljeno klanjanje tisuću muslimana. Kako neslužbeno doznaje mostarski Bljesak.info Hasanagić je prijavljen Federalnoj upravi policije (FUP).

"U četvrtak ako Bog da, Sanin Musa odlazi u Široki Brijeg zajedno s hiljadu muslimana, ja se nadam da će ih biti i više. Svi vi koji budete išli tamo, a tko god od vas ima oružani list, lično naoružanje neka ga ponese sa sobom i neka sa tim naoružanjem bdije dok ostali klanjaju. Tako nas i Kur'an uči. Govorim vam to zato što idete u jedno veliko leglo ustašluka", poručio je Hasanagić.

Oglasila se policija

Podsjetimo, policija u Širokom Brijegu zabranila je muslimanski vjerski skup koji je dan uoči Velike Gospe u tome gradu najavio teolog Sanin Musa i čelnik političke stranke Bosanska narodna stranka zato što je navodno prethodno zabranjeno klanjanje u središtu toga grada jednoj muslimanki.

"Svaki pokušaj izazivanja napetosti, te svako postupanje protivno zakonskim propisima bit će sankcionirano. Policijska uprava Široki Brijeg je donijela rješenje o zabrani okupljanja", navodi se u priopćenju Policijske uprave Široki Brijeg. Musa je rekao kako će se o svemu očitovati i da se ne boji doći sam klanjati u Široki Brijeg.

Povod za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu popraćen je video zapisom u kojemu se vidi muslimanka zamotana u tradicionalnu odjeću koja izvodi obred klanjanja. Nedugo nakon toga prilazi joj jedan muškarac i pokazuje da otiđe. Nije međutim jasno radi li se o Širokom Brijegu.

U Širokom Brijegu gotovo u stopostotnom omjeru žive Hrvati katolici, a Musina objava izazvala je veliku pozornost i žestoke komentare. Sanin Musa, koji je čelnik Bosanske narodne stranke, poznat je po nizu radikalnih istupa u kojima je ranije pozivao na naoružavanje Bošnjaka.

