Putnik u zrakoplovu tijekom leta prijetio bombom: Uzvikivao samo jednu rečenicu

Na letu kompanije EasyJet iz Lutona prema Glasgowu u nedjelju ujutro dogodio se incident u kojem je 41-godišnji putnik uzvikivao prijetnje i izazvao paniku među ostalim putnicima i posadom, piše BBC.

#EasyJet flight from London #Luton to Glasgow diverted due to bomb threat. Airbus A319 (G-EZAN) declared emergency, landed safely at Glasgow Airport. Passenger detained, aircraft parked remotely for checks. No injuries reported. Incident under investigation. #AviationSafety pic.twitter.com/3IFJftXrM0