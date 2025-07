Avion se zapalio tijekom polijetanja, ljudi u panici bježali niz tobogan: 'U plamenu ste!'

Zrakoplov Boeing 737 MAX 8 tvrtke American Airlines koji je u subotu polijetao s Međunarodne zračne luke u američkom Denveru morao je prisilno prekinuti polijetanje zbog kvara na stajnom trapu.

Prestravljeni outnici u panici su niz sigurnosni tobogan bježali iz zapaljenog i zadimljenog aviona dok je iznad njih sukljao crni dim. Društvenim mrežama proširila se kaotična snimka evakuacije na kojoj se vidi i kako su neki ljudi padali po pisti.

Passengers on board an American Airlines flight at Denver International Airport Saturday afternoon were evacuated due to an incident with the plane's landing gear during takeoff, officials confirmed.



The Denver Fire Department said the problem occurred on board American… pic.twitter.com/izQoky3KpV