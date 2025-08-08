Poslužili im smrtonosni sendvič - troje mrtvih, 12 u bolnici! Istražitelji naciljali jedan kamion

U Italiji su podignuli uzbunu nakon tri smrtna slučaja na jugu Italije za koja sumnjaju da su posljedica trovanja hranom.

U epidemiji trovanja hranom, čije je središte bilo u Diamanteu, turističkom mjestu na tirenskoj obali u blizini Cosenze, preminule su dvije osobe, a više od 12 osoba hospitalizirano je u kritičnom stanju u Cosenzi - od kojih su dvije u teškom stanju.

Treća žrtva je 38-godišnja žena sa Sardinije koja je otrovala krajem srpnja. Bila je među prvima koja je osjetila simptome nakon što je pojela guacamole (namaz od avokada) tijekom Fiesta Latina u Monserratu, u pokrajini Cagliari, koja se održavala od 22. do 25. srpnja.

Odjel za prevenciju, istraživanje i zdravstvene hitne slučajeve Ministarstva zdravstva odmah je aktivirao sve zdravstvene protokole za te dvije regije kako bi se "pacijentima jamčio pravovremen pristup tretmanima protuotrovima koji spašavaju živote".

Tužitelj Domenico Fiordalisi pokrenuo je istragu protiv tri osobe, optužene po raznim osnovama - uključujući za ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i trgovinu štetnim prehrambenim tvarima.

Navodno je ulični prodavač prodavao kontaminirani proizvod iz svog kamiona, a sad se provjeravaju i dvije tvrtke koje su navodno isporučivale sastojke korištene za pripremu prodanih proizvoda.

Početne istrage otkrile su da su sve osobe konzumirale sendvič s kobasicom i brokulom od uličnog prodavača u Diamanteu.

Njegovo vozilo je zaplijenjeno. Nalazi, naglašava Tužiteljstvo, također ukazuju "da je vozilo cijeli dan bilo parkirano na suncu, što je moglo pogodovati širenju botulinum toksina u kvarljivim proizvodima, posebno ako nisu pravilno uskladišteni."

Jedna od žrtava, Luigi Di Sarno, 52-godišnji turist iz Cercole (Napulj), počeo se osjećati loše nakon što je pojeo sendvič i odlučio je otići u kliniku. Zatim se vratio u svoju kuću za odmor, ali budući da mu se stanje nije poboljšalo, razmišljao je o povratku u Campaniu.

