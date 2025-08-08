Objavljena snimka atentata u Budvi usred bijela dana: Sišao na bazen, došao mu s leđa i opalio

Crnogorski mediji objavili su snimku atentata na Marka Ljubišu Kana, vođu budvanske ekipe povezane sa škaljarskim klanom, koji je sinoć upucan na hotelskom bazenu u Budvi. Na njoj se vidi napadač u svijetloj odjeći i torbicom na ramenu kako silazi niz stepenice uz bazen, dolazi tik do mete i kreće pucati.

Drugi gosti hotela ubrzo su se razbježali, a napadač pobjegao u nepoznatom smjeru.

Horor se dogodio usred bijela dana u četvrtak. Ljubiša je ranjen, ali nije životno ugrožen, o čemu smo ranije pisali ovdje.

Bio u društvu

Portal Vijesti.me neslužbeno doznaje da je bio u širem društvu, ali je netom prije pucnjave ostao s Ognjenom Kažanegrom, osobom koju je policija označila kao "operativno interesantno lice", a koji tom prilikom nije ozlijeđen.

Očevidac je ranije za medije opisao da se napadač žrtvi približio na 20 centimetara, ali se okliznuo kad je htio zapucati što ga je omelo. Jedan je metak, navodno, Kana pogodio u nogu, a drugi ga je okrznuo po glavi.

Policija je odmah blokirala cijelo područje i krenula u potragu za odbjeglim napadačem.

Ozlijeđeni Kan otprije je poznat policiji zbog navodnih veza s krim miljeom, a osim ovog, preživio je najmanje tri pokušaja atentata.

