Noć su proveli na otvorenom u strahu od novih potresa: Ipak pogodilo ih je preko 200

Noć su proveli na otvorenom u strahu od novih potresa: Ipak pogodilo ih je preko 200
Foto: Profimedia

Epicentri potresa locirani su u okrugu Sındırgı pokrajine Balıkesir, gdje je u potresu u nedjelju poginula najmanje jedna osoba, a 29 je ozlijeđeno

11.8.2025.
11:12
Hina
Profimedia
Više od 200 naknadnih potresa pogodilo je sjeverozapad Turske u ponedjeljak nakon onog magnitude 6,1 koji je udario zemlju u nedjelju. 

Tuska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je da je registrirala 237 naknadnih potresa, a njih 10 je bilo magnitude od najmanje 4.0. 

Mnogi stanovnici pogođene regije noć su, zbog straha od novih potresa, proveli vani ili u svojim automobilima, prenose turski mediji. 

Epicentri potresa locirani su u okrugu Sındırgı pokrajine Balıkesir, gdje je u potresu u nedjelju poginula najmanje jedna osoba, a 29 je ozlijeđeno.

Osjetio se i u Istanbulu

Potres je udario na dubini od 11 kilometara, a osjetio se i u Istanbulu i u više od 200 kilometara udaljenom Izmiru. 

Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio je da je najmanje 16 kuća uništeno u potresu. 

Operacije spašavanja su gotove, a četvero ljudi je u bolnici, prenosi dpa. 

Turska je sklona potresima jer se nalazi na spoju triju velikih tektonskih ploča. Posebno je ranjiv megalopolis Istanbul koji je u travnju bio pogođen potresom magnitude 6,2. 

Potresi 'blizanci' u veljači 2023. ubili su više od 53 tisuće ljudi na jugu Turske te nekoliko tisuća u obližnjoj Siriji. 

