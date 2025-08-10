Snažan potres pogodio Tursku! Urušile se zgrade, ima zatrpanih - šire se strašne snimke
Najmanje dvoje ljudi zarobljeno je u ruševinama
Potres magnitude 6,1 pogodio je u nedjelju zapadnu Tursku, priopćila je turska agencija za upravljanje katastrofama AFAD, dok lokalni mediji javljaju da se potres osjetio u više pokrajina.
AFAD je rekao da se potres dogodio oko 19.53 sati po lokalnom vremenu u pokrajini Balikesir, blizu najvećeg turskog grada Istanbula, ali da nema neposrednih izvješća o žrtvama ili šteti u bilo kojoj od pogođenih pokrajina, objavio je Reuters.
AP je objavio da se desetak zgrada urušilo, informacije su to od dužnosnika. Najmanje dvije osobe su zarobljene u ruševinama srušene zgrade.
Potres, s epicentrom u gradu Sindirgiju, izazvao je potrese koji su se osjetili oko 200 kilometara dalje u Istanbulu, gradu s više od 16 milijuna stanovnika.
Gradonačelnik Sindirgija Serkan Sak rekao je za HaberTurk da su četiri osobe spašene iz srušene zgrade u gradu dok su spasioci pokušavali doći do još dvije osobe iz konstrukcije.
Nekoliko kuća se srušilo i u obližnjem selu Golcuk, rekao je. Minaret džamije se također srušio u selu.
Na društvenim mrežama šire se snimke urušenih zgrada.