Snažan potres pogodio Tursku! Urušile se zgrade, ima zatrpanih - šire se strašne snimke

Potres magnitude 6,1 pogodio je u nedjelju zapadnu Tursku, priopćila je turska agencija za upravljanje katastrofama AFAD, dok lokalni mediji javljaju da se potres osjetio u više pokrajina.

AFAD je rekao da se potres dogodio oko 19.53 sati po lokalnom vremenu u pokrajini Balikesir, blizu najvećeg turskog grada Istanbula, ali da nema neposrednih izvješća o žrtvama ili šteti u bilo kojoj od pogođenih pokrajina, objavio je Reuters.

AP je objavio da se desetak zgrada urušilo, informacije su to od dužnosnika. Najmanje dvije osobe su zarobljene u ruševinama srušene zgrade.

A video captures the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey. #deprem pic.twitter.com/JXWRsvRvh5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

Potres, s epicentrom u gradu Sindirgiju, izazvao je potrese koji su se osjetili oko 200 kilometara dalje u Istanbulu, gradu s više od 16 milijuna stanovnika.

DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025

Gradonačelnik Sindirgija Serkan Sak rekao je za HaberTurk da su četiri osobe spašene iz srušene zgrade u gradu dok su spasioci pokušavali doći do još dvije osobe iz konstrukcije.

Nekoliko kuća se srušilo i u obližnjem selu Golcuk, rekao je. Minaret džamije se također srušio u selu.

Na društvenim mrežama šire se snimke urušenih zgrada.