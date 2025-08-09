Najmanje 10 mrtvih u vremenskoj kataklizmi: Šire se prizori užasa

Najmanje deset ljudi poginulo je u jakim poplavama na sjeverozapadu Kine, dok se 33 osobe vode kao nestale, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua pozivajući se na lokalne vlasti kasno u petak.

Stalne kiše, koje su započele u četvrtak navečer, izazvale su bujične poplave u okrugu Yuzhongu u pokrajini Gansuu.

Prema pokrajinskoj vladi, do podneva po lokalnom vremenu u dijelovima Yuzhonga palo je oko 220 milimetara vode u petak.

Earlier today: Dramatic footage shows a flash flood sweeping through a parking lot, quickly carrying away several vehicles. August 08, 2025.



Location: Yuzhong, Gansu, China.



The disaster, which included a landslide, has left at least 10 dead and 33 missing. pic.twitter.com/jIucheI3iT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 8, 2025

Xinhua prenosi da je osam lokalnih naselja ozbiljno pogođeno i da su poplave oštetile infrastrukturu, uključujući ceste i opskrbu električnom energijom.

Ukupno je oko 10.000 ljudi spašeno. Vlasti su izdale najvišu razinu upozorenja na moguća klizišta, izvijestila je agencija.

I drugi dijelovi Kine trenutačno se bore s posljedicama oluje.

Over 2,700 rescue personnel deployed to flood-hit Gansu



Following continuous heavy #rainfall that triggered mountain torrents in Yuzhong County, northwest #China's Gansu Province, provincial authorities have dispatched more than 2,700 #rescue personnel to the affected areas.… pic.twitter.com/TnHjN5Z5kt — Frontline (@Frontlinestory) August 9, 2025

U gradu na jugu Kine Guangzhouu sedam je ljudi poginulo u srijedu kada je klizište uzrokovano poplavom zatrpalo kuće u okrugu Baiyunu. Prošlog tjedna najmanje je 60 ljudi poginulo u Pekingu i okolici kao posljedica obilnih kiša.

