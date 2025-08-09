DESECI NESTALIH /

Najmanje 10 mrtvih u vremenskoj kataklizmi: Šire se prizori užasa

Foto: Screenshot 'x'

Ukupno je oko 10.000 ljudi spašeno, a vlasti su izdale najvišu razinu upozorenja

9.8.2025.
9:22
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot 'x'
Najmanje deset ljudi poginulo je u jakim poplavama na sjeverozapadu Kine, dok se 33 osobe vode kao nestale, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua pozivajući se na lokalne vlasti kasno u petak.

Stalne kiše, koje su započele u četvrtak navečer, izazvale su bujične poplave u okrugu Yuzhongu u pokrajini Gansuu.

Prema pokrajinskoj vladi, do podneva po lokalnom vremenu u dijelovima Yuzhonga palo je oko 220 milimetara vode u petak.

Xinhua prenosi da je osam lokalnih naselja ozbiljno pogođeno i da su poplave oštetile infrastrukturu, uključujući ceste i opskrbu električnom energijom.

Ukupno je oko 10.000 ljudi spašeno. Vlasti su izdale najvišu razinu upozorenja na moguća klizišta, izvijestila je agencija.

I drugi dijelovi Kine trenutačno se bore s posljedicama oluje.

U gradu na jugu Kine Guangzhouu sedam je ljudi poginulo u srijedu kada je klizište uzrokovano poplavom zatrpalo kuće u okrugu Baiyunu. Prošlog tjedna najmanje je 60 ljudi poginulo u Pekingu i okolici kao posljedica obilnih kiša.


