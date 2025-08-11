Masakr kod bolnice! Izrael ubio pet novinara, tvrde da je jedan bio Hamasovac: 'To je ciljano ubojstvo'

Izrael je u zračnom napadu u blizini bolnice Al Šifa u Gazi ubio petoricu novinara Al Jazeere, objavio je taj medij u ponedjeljak.

Dopisnici Anas al-Šarif i Mohamed Kreikeh te kamermani Ibrahim Zaher, Mohamed Nufal i Moamen Aliva u trenutku napada nalazili su se u šatoru za novinare na glavnom ulazu bolnice, prenosi Al Jazeera.

„Ciljano ubojstvo” u nedjelju još je jedan „očigledan i unaprijed smišljen napad na medijske slobode”, navodi Al Jazeera.

Izraelska vojska je nedugo nakon napada potvrdila da je gađala Anasa al-Šarifa. U objavi na platformi Telegram napisala je da je on bio „vođa terorističke ćelije Hamasa”. Nisu spomenuti drugi novinari ubijeni u tom napadu koji je ukupno odnio sedam života.

Direktor Al Jazeere Mohamed Moawad rekao je za BBC da je al-Šarif bio akreditiran novinar koji je bio njihov „jedini glas” koji je svijetu prenosio što se događa u Pojasu Gaze.

Reporteri bez granica (RSF) u petak su upozorili da je Izrael od početka ofenzive na palestinsku enklavu ubio više od 200 novinara, od kojih 46 ciljano zbog novinarskih aktivnosti.

New York Times u ponedjeljak piše da je Izrael još u listopadu 2024. optužio al-Šarifa da radi za Hamas, objavivši kao navodne dokaze listu članstva, telefonski imenik i platne liste. Al Jazeera i al-Šarif su odbacili te optužbe i dokumente kao "izmišljene".

Odbor za zaštitu novinara, nevladina organizacija sa sjedištem u SAD-u, prošli je mjesec upozorio da je "duboko zabrinut" za al-Šarifovu sigurnost. Odbor je optužio Izrael da vodi "kampanju blaćenja" al-Šarifa koja bi mogla biti "uvod u njegovo ubojstvo".

Ta medijska organizacija, na čijem je čelu bivša novinarka Reutersa Jodie Ginsberg, smatra da je Izrael "pojačao" tu kampanju nakon što su svijet obišle snimke al-Šarifa kako plače pred kamerama tijekom izvještavanja o gladi u Gazi.

„Izraelski obrazac označavanja novinara kao militantnih bez pružanja vjerodostojnih dokaza postavlja ozbiljna pitanja o njegovoj namjeri i poštovanju slobode tiska“, rekla je Sara Qudah, direktorica CPJ-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

Al Sharif, čiji X račun pokazuje više od 500.000 pratitelja, objavio je na platformi nekoliko minuta prije svoje smrti da Izrael intenzivno bombardira grad Gazu više od dva sata.

