Netanyahu negira glad, Milanović za RTL Danas: 'Žele etnički očistiti Gazu!'

"Napustite Gazu" stoji na hebrejskom na majicama prosvjednika koji su prekinuli emitiranje reality showa na izraelskoj televiziji. Protiv najavljene okupacije grada Gaze prosvjedovalo se u Tel Avivu, a članovi obitelji talaca strahuju da bi ih to moglo ugroziti.

Vijeće sigurnosti sastalo se u nedjelju popodne, a Benjamin Netanyahu malo prije zasjedanja UN-a kaže – njegov plan za Gazu je najbrži završetak rata.

"Gaza će biti demilitarizirana, Izrael će imati vrhovnu sigurnosnu odgovornost, na granici Gaze i Izraela uspostavit će se sigurnosna zona kako bi se spriječili budući teroristički upadi, a u Gazi će biti uspostavljena civilna uprava koja će nastojati živjeti u miru s Izraelom. To je naš plan za dan nakon Hamasa", rekao je Netanyahu.

Želi raseliti milijun civila

Kaže da će vojna operacija krenuti uskoro, a najmanje 75 posto Pojasa već je pod kontrolom izraelske vojske. Sada će ponovno upasti u grad Gazu i južnije centralne kampove – za koje tvrdi da su posljednja Hamasova uporišta. Prije toga želi raseliti oko milijun civila.

Palestinska majka Fatma Al-Shinbary kaže: "Pa zašto nas jednostavno odmah ne ubiju? Bolje nam je da nas ubiju. To je bolje od još jednog progonstva, bolje od smrti kojoj svjedočimo i bolje od gladi u kojoj živimo."

Za glad u Gazi Netanyahu je optužio UN-ovu distribuciju, krivi su, kaže, mediji koji su iskrivili činjenice, a jedini koji u Gazi gladuju su, tvrdi, izraelski taoci.

"Označit ćemo sigurne koridore za distribuciju pomoći. Njima će voziti kamioni i biti sigurni. Drugi korak je povećanje broja sigurnih punktova za distribuciju pomoći, kojima upravljaju humanitarne organizacije u Gazi. I treće, zračna dostava pomoći", rekao je.

Najavljena okupacija izazvala je sukob između vlade i vojske – najveći od početka rata.

Vojska se buni

Vojska je protiv, zbog nedovoljnog broja rezervista, mogućih brojnih žrtava, sigurnosti talaca i neizvjesnosti kako kontrolirati milijun Palestinaca.

Najava okupacije smatra se ustupkom krajnje desnim članovima vlade koji, kažu, ovo ne smatraju dovoljnim.

Bezalel Smotrich, izraelski ministar financija, rekao je: "Ovaj puta potreban je odlučan i jasan smjer prema pobjedi koja će završiti potpunom predajom Hamasa i vraćanjem svih talaca odjednom. Ili potpuni poraz i eliminacija Hamasa, aneksija velikih dijelova Pojasa Gaze te otvaranje vrata za dobrovoljnu emigraciju."

Osuda stiže iz Europske komisije i Vijeća, ploču je okrenula i Njemačka embargom na izvoz oružja, iako savezni kancelar Merz kaže: "Saveznici smo i bit ćemo i dalje".

Friedrich Merz, njemački kancelar, rekao je: "Ne možemo isporučivati oružje u sukobu koji se pokušava riješiti isključivo vojnim sredstvima, a koji bi mogao odnijeti stotine tisuća civilnih života i zahtijeva evakuaciju cijelog grada Gaze. Gdje bi ti ljudi trebali ići? To ne možemo učiniti. Ne činimo to i ja to neću učiniti."

Tražili smo reakciju i hrvatskog državnog vrha.

Milanović poziva na hitno djelovanje

Predsjednik Zoran Milanović na upit RTL-a okupaciju vidi kao plan etničkog čišćenja Gaze, a to bi, kaže, bio ratni zločin. Poziva na hitno djelovanje.

"Najava okupacije Gaze od strane izraelske vojske samo potvrđuje da izraelski režim planira etnički očistiti Gazu, što bi bio ratni zločin. Zato na razini EU hitno treba prekinuti i zabraniti svaki oblik vojne suradnje s izraelskim režimom te priznati Palestinu. Predsjednik Republike još jednom poziva Vladu RH da pokrene proceduru priznavanja Palestine, a u institucijama EU da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne suradnje s izraelskim režimom. Hrvatska mora imati stav, a ne samo slijediti naputke iz Bruxellesa", reakcija je Milanovića.

S Bruxellesom se koordinira Vlada, pa posljednju odluku iz Izraela zasad ne žele komentirati.

U Banskim dvorima zalažu se za dvodržavno rješenje. Premijer je ranije odbio uvesti embargo na trgovinu oružjem kao i priznanje Palestine.