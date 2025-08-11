Kolumbijski senator preminuo dva mjeseca nakon atentata: Pucali su mu u glavu tijekom govora

Preminuo je Miguel Uribe, kolumbijski senator i kandidat za predsjednika svoje stranke na nadolazećim izborima, dva mjeseca nakon što je na predizbornom skupu upucan, piše Reuters. Imao je 39 godina.

Urib je pogođen u glavu 7. lipnja tijekom govora na kampanji, a nakon toga je prošao kroz nekoliko operacija tijekom boravka u bolnici.

U srpnju je pokazivao znakove poboljšanja, no njegovo se stanje pogoršalo tijekom proteklog vikenda zbog krvarenja u središnjem živčanom sustavu, priopćila je bolnica u nedjelju.

Supruga: 'Počivaj u miru, ljubavi mog života'

Njegova supruga Maria Claudia Tarazona napisala je dirljivu poruku na Instagramu u ponedjeljak rano ujutro:

„Uvijek ćeš biti ljubav mog života. Hvala ti za život ispunjen ljubavlju, hvala što si bio otac našoj djeci, najbolji tata Alejandru i djevojčicama. Molim Boga da mi pokaže kako živjeti bez tebe. Počivaj u miru, ljubavi mog života, ja ću se brinuti o našoj djeci.“

Obitelj s tragičnom prošlošću

Smrt Miguela Uribea dodatno je potresla obitelj s teškom prošlošću.

Njegova majka, novinarka Diana Turbay, ubijena je 1991. tijekom propale spasilačke akcije nakon što ju je oteo kartel Medellín, na čijem je čelu bio Pablo Escobar.

Obitelj je poznata u kolumbijskoj politici. Njegov djed po majci, Julio Cesar Turbay, bio je predsjednik Kolumbije od 1978. do 1982., dok je njegov djed po ocu, Rodrigo Uribe Echavarria, vodio Liberalnu stranku i podupirao uspješnu predsjedničku kampanju Virgilia Barca 1986.

Ubojstvo je ponovno otvorilo stare rane intenzivnog političkog nasilja u Kolumbiji. Tijekom 1980-ih i 1990-ih, četiri predsjednička kandidata ubijena su u odvojenim napadima, za koje se sumnjičile kartelske skupine povezane s desničarskim paravojnim formacijama.

Smrt Miguela Uribea označava tužan nastavak borbe Kolumbije s političkim nasiljem.