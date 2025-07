Izrael opet napao Jemen, oglasio se ministar obrane: 'Doživjet će sudbinu Teherana'

Izraelske obrambene snage (IDF) napadaju ciljeve u jemenskoj luci Hodeida, priopćio je u ponedjeljak izraelski ministar obrane Israel Katz.

Otkako je u listopadu 2023. započeo izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne skupine Hamas, Hutisti, povezani s Iranom, napadaju brodove u Crvenom moru, kako kažu, u činu solidarnosti s Palestincima.

IDF je u nedjelju navečer izveo nove napade iz zraka na području jemenske luke Hodeida, izvještava Reuters. Napadi, kažu Izraelci, predstavljaju odgovor na kontinuirane napade raketama i dronovima koje pripadnici Hutista izvode protiv Izraela u proteklim tjednima.

🎯STRUCK: Military targets belonging to the Houthi terrorist regime at the Hudaydah port



🔺Engineering vehicles

🔺Fuel containers

🔺Naval vessels

🔺Iranian smuggled weapons



The IDF will continue to act decisively against threats—anytime, anywhere.