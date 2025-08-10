RIZIK OD OTROVNIH PLINOVA /

Gori tvornica klora u Francuskoj, ljudima naredili da se zatvore u kućama

Foto: Shutterstock

Požar je buknuo u postrojenju koji proizvodi klor za bazene

10.8.2025.
16:58
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
U nedjelju je u tvornici klora na jugu Francuske izbio požar, povećavajući rizik od otrovnih plinova, vlasti su stanovnicima naredili da ostanu u kućama.

Postrojenje, kojim upravlja HydraPro, koristi se za proizvodnju klora za bazene. Lokalne vlasti pozvale su sve u krugu od oko kilometar od tvornice da ostanu u zatvorenom te da zatvore vrata i prozore. Naveli su da miris u zraku ne znači da postoji rizik za sigurnost. 

Vatrogasci su poslani na teren, očekuje se i dolazak tima specijaliziranog za ovakve nesreće, priopćile su lokalne vlasti.

Kemijska tvornica nalazi se u francuskom gradu Lédenonu, oko 28 kilometara jugozapadno od Avignona, donosi Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO Upaljeni meteoalarmi za cijelu zemlju, RTL-ova meteorologinja otkrila gdje će biti najgore

 

FrancuskaKlorNesreća
