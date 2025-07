Eksplozija iza leđa šokirane TV voditeljice: Trenutak udara na Siriju obišao svijet!

Izraelska vojska je priopćila da je u srijedu pogodila ulaz sirijskog ministarstva obrane u Damasku, pojačavši napade na islamističke vlasti u cilju obećane zaštite sirijske manjine Druza. Ovo je treći dan zaredom kako Izrael izvodi operacije u Siriji gdje su se sukobile vladine snage i borci lokalne zajednice Druza u gradu Sweida na jugu zemlje.

Na platformi X objavljena je snimka napada na sirijsko ministarstvo obrane. Trenutak eksplozije zabilježile su kamere tijekom emitiranja informativnog programa.

